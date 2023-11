Labrador erfährt, dass er die Großeltern besuchen darf: Seine Reaktion spricht Bände

"Bis heute liebt er eine gefrorene Karotte, und obwohl er nicht mehr so lange braucht, um sie zu fressen, weiß er diese gesunde und erfrischende Leckerei zu schätzen", sagte Tori. "Es hilft auch beim Zähneputzen."

In dem Video auf dem TikTok-Kanal "sullytheblacklab" erfährt Sully von seinem Frauchen, dass er bald die Großeltern der Influencerin besuchen darf - und kann sich vor lauter Aufregung kaum halten.

Die ansteckende Dynamik des jungen Hundes ging in den sozialen Medien innerhalb kurzer Zeit viral.

"Ich habe ihn noch nie so aufgeregt gesehen", schrieb Tori unter den Beitrag - und viele Zuschauer pflichteten ihr bei.

"Die kontrollierten Drehungen machen mich immer an", drückte ein Nutzer seinen Humor aus. "Ich habe auch einen schwarzen Labrador, sie sind so eine wunderbare Rasse und so liebenswert", schrieb ein weiterer User.

"Ich muss Teil zwei sehen, wie er in das Haus seiner Großeltern geht", kommentierte ein dritter TikToker.