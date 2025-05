Labrador-Mischling feilt an Exit-Strategie: Ob Benny endlich den Absprung schafft?

Berlin - Labrador-Mischling Benny (7) aus dem Berliner Tierheim ist kein hoffnungsloser Fall, auch wenn er bereits mehrere Umzüge hinter sich hat. Ob dem hübschen Hund endlich der endgültige Absprung in ein eigenes Zuhause gelingen wird?

Labrador-Mischling Benny (7) aus dem Berliner Tierheim sucht nach einem Zuhause für immer. © Tierheim Berlin (Bildmontage)

Bereits seit mehr als vier Jahren ist der süße Rüde auf der Suche nach einem Zuhause für immer. Doch bisher hat Benny noch nicht den passenden Deckel gefunden.

Nach mehreren Adoptionen kam er zu einem bereits im Haushalt lebenden Hund. Mit seinem Artgenossen verstand sich Benny jedoch nicht und schnappte in einer Ausnahmesituation nach seiner Halterin. Benny verlor daraufhin auch seine letzte Bleibe und wurde wieder ins Tierheim abgegeben.

Doch der hübsche Rüde gibt die Hoffnung nicht auf und will zeigen, dass er in den richtigen Händen ein guter Hund sein kann. Der Siebenjährige ist stubenrein und hat die Grundkommandos drauf. Das Mitfahren in Auto, Bus und Bahn meistert Benny hervorragend.

Kopfarbeit und Spiele, bei denen der Mischling nach Futter suchen soll, findet er klasse, genauso wie ausgiebige Spaziergänge mit seinem Menschen. Zu seinen Bezugspersonen hat Benny ein tolles Verhältnis und fordert es ein, gestreichelt zu werden.