Eiskalt zurückgelassen: Mann setzt Welpen am Flughafen aus und erfindet dreiste Ausrede

Pittsburgh (Pennsylvania/USA) - Herzlose Aktion am Flughafen von Pittsburgh: Ein Mann aus dem US-Bundesstaat Texas durfte seinen Labrador -Welpen nicht mit ins Flugzeug nehmen und traf daraufhin eine schockierende Entscheidung. Statt eine Lösung zu suchen, ließ er das Tier einfach zurück. Jetzt droht ihm eine Strafe.

Der Welpe war völlig allein in der Nähe des Abflugbereichs unterwegs. (Symbolfoto) © Montage: 123rf/skynext, Screenshot/Facebook/Allegheny County Police Department

Am Freitag gegen 17 Uhr wurden Polizeibeamte auf den kleinen Hund aufmerksam, der allein in der Nähe des Abflugbereichs umherlief.

Gemeinsam mit hilfsbereiten Passanten gelang es den Einsatzkräften schließlich, den verängstigten Welpen einzufangen und in Sicherheit zu bringen.

Die Polizei konnte den Besitzer schnell ausfindig machen. Bei der ersten Befragung versuchte dieser noch, sich herauszureden. Er behauptete, ein Uber-Fahrer habe den Welpen ausgesetzt - eine dreiste Lüge!

Die Ermittlungen ergaben wenig später: Der Mann selbst hatte das Tier zurückgelassen, nachdem ihm klar geworden war, dass der Hund nicht mit an Bord durfte. Nun muss er sich wegen Tierquälerei und Aussetzung verantworten.