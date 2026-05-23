Frau rettet Welpen: Wie das Tier nur fünf Monate später aussieht, kann sie kaum glauben
Brasilien - Es waren sehr traurige Umstände, unter denen sie die Kleine aufnahm. Marina Livery aus Brasilien fand Ende 2025 eine Plastiktüte mit drei Welpen darin vor ihrer Haustür. Unter ihnen war auch Athena, die bald ihre Hündin wurde. Was Livery zu diesem Zeitpunkt noch nicht ahnte, war die Verwandlung, die die pechschwarze Fellnase in nur fünf Monaten durchlaufen würde. In einem viralen Hit aus diesem Monat ist das "Ergebnis" zu sehen.
In dem launigen Video sieht die kleine Athena zunächst noch etwas traurig und hilflos aus. Doch dann geht es los. In schnellen Schnitten werden ihre verschiedenen Entwicklungsstadien gezeigt.
Sechs Tage, 15 Tage, 23 Tage, 30 Tage springt das Video voran. Nach 50 Tagen passiert es: Das dunkle Fell von Athena wandelt sich zu einem sehr hellen Braun. Nach fünf Monaten ist die Hündin richtig groß. Nur um ihre Augen, Ohren und ihre Schnauze herum hat sie noch ein wenig schwarzes Fell, ansonsten ist es hell.
Beeindruckend ist auch die Körpergröße, die im Video bereits nach 90 Tagen nahezu erreicht ist. Auch Athenas Wesen scheint sich gewandelt zu haben. Während sie in der Anfangszeit noch ruhig und schüchtern wirkt, ist sie am Ende des kuriosen Clips verspielt und zutraulich.
"Aus der kleinen Athena ist ein Riese geworden", sagte ihr Frauchen jetzt in einem Interview mit The Dodo. Livery kann selbst kaum glauben, wie schnell und extrem sich ihre Hündin verwandelt hat.
Virales Instagram-Video zeigt kuriose Verwandlung des Hundes
"Leute, ich bin total geschockt! Wenn dieser kleine Hund mit fünf Monaten schon so aussieht, wird er mit einem Jahr bestimmt ein richtiger Golden Retriever sein", witzelt sie neben dem Video, das auf Instagram schon mehr als zwei Millionen Klicks erreicht hat.
"Athena beim Heranwachsen zu beobachten, war eine einzigartige und bereichernde Erfahrung", schwärmte die Brasilianerin wiederum gegenüber dem Tiermagazin.
"Sie ist sehr anhänglich und unglaublich liebevoll. Sie hat ein verspieltes Wesen, ist dabei aber ungemein sanftmütig", sagte das stolze Frauchen abschließend.
Unter diesen glücklichen Umständen haben die junge Frau und ihre geliebte Hündin längst vergessen, in welch traurigem Kontext sie ursprünglich zusammengeführt wurden.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/Screenshots/willpitbull