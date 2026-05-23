Frau rettet Welpen: Wie das Tier nur fünf Monate später aussieht, kann sie kaum glauben

Brasilien - Es waren sehr traurige Umstände, unter denen sie die Kleine aufnahm. Marina Livery aus Brasilien fand Ende 2025 eine Plastiktüte mit drei Welpen darin vor ihrer Haustür. Unter ihnen war auch Athena, die bald ihre Hündin wurde. Was Livery zu diesem Zeitpunkt noch nicht ahnte, war die Verwandlung, die die pechschwarze Fellnase in nur fünf Monaten durchlaufen würde. In einem viralen Hit aus diesem Monat ist das "Ergebnis" zu sehen.

So sah Athena mit 15 Tagen aus. © Instagram/Screenshot/willpitbull

In dem launigen Video sieht die kleine Athena zunächst noch etwas traurig und hilflos aus. Doch dann geht es los. In schnellen Schnitten werden ihre verschiedenen Entwicklungsstadien gezeigt.

Sechs Tage, 15 Tage, 23 Tage, 30 Tage springt das Video voran. Nach 50 Tagen passiert es: Das dunkle Fell von Athena wandelt sich zu einem sehr hellen Braun. Nach fünf Monaten ist die Hündin richtig groß. Nur um ihre Augen, Ohren und ihre Schnauze herum hat sie noch ein wenig schwarzes Fell, ansonsten ist es hell.

Beeindruckend ist auch die Körpergröße, die im Video bereits nach 90 Tagen nahezu erreicht ist. Auch Athenas Wesen scheint sich gewandelt zu haben. Während sie in der Anfangszeit noch ruhig und schüchtern wirkt, ist sie am Ende des kuriosen Clips verspielt und zutraulich.

"Aus der kleinen Athena ist ein Riese geworden", sagte ihr Frauchen jetzt in einem Interview mit The Dodo. Livery kann selbst kaum glauben, wie schnell und extrem sich ihre Hündin verwandelt hat.