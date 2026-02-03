Labrador-Retriever-Rüde sucht ein Zuhause auf seine alten Tage: Wer hat ein Herz für Isak?

Berlin - Isak ist ein charmanter Labrador-Retriever-Rüde, der trotz seines Alters von etwa zwölf Jahren noch vor Lebensfreude sprüht und voller Energie steckt. Sehnsüchtig hofft er im auf ein Für-Immer-Zuhause.

Isak erblickte im Januar 2013 das Licht der Welt. © Tierheim Berlin

Wie seine Pfleger auf der Homepage des Berliner Tierheims schreiben, bezog Isak erst am 31. Dezember vergangenen Jahres seinen Zwinger.

Der Rüde ist gerne unterwegs: bei Spaziergängen, kleinen Abenteuern oder wenn es darum geht, gemeinsam Neues zu entdecken. Dabei bleibt er stets freundlich, offen und menschbezogen.

Sein Alltag im Tierheim zeigt jeden Tag aufs Neue: Die Fellnase hat noch so viel zu geben. Isak zeigt sich lebhaft und motiviert, freut sich über Herausforderungen wie Kopfarbeit und genießt jede Aufmerksamkeit. Und ganz ehrlich: Wer würde bei einem so lieben Blick nicht dahinschmelzen?

Der Hund hat auf dem Papier zwar schon einige Jahre auf dem Buckel, doch davon merkt man in seinem Gemüt nichts. Er ist jung im Kopf, fröhlich und immer bereit für eine gemeinsame Unternehmung. Manchmal ist er sogar etwas stürmisch.

"Alter ist nur eine Zahl", schreiben die Tierretter nicht ohne Grund in den Steckbrief des Vierbeiners.

