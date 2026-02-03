Labrador-Retriever-Rüde sucht ein Zuhause auf seine alten Tage: Wer hat ein Herz für Isak?
Berlin - Isak ist ein charmanter Labrador-Retriever-Rüde, der trotz seines Alters von etwa zwölf Jahren noch vor Lebensfreude sprüht und voller Energie steckt. Sehnsüchtig hofft er im auf ein Für-Immer-Zuhause.
Wie seine Pfleger auf der Homepage des Berliner Tierheims schreiben, bezog Isak erst am 31. Dezember vergangenen Jahres seinen Zwinger.
Der Rüde ist gerne unterwegs: bei Spaziergängen, kleinen Abenteuern oder wenn es darum geht, gemeinsam Neues zu entdecken. Dabei bleibt er stets freundlich, offen und menschbezogen.
Sein Alltag im Tierheim zeigt jeden Tag aufs Neue: Die Fellnase hat noch so viel zu geben. Isak zeigt sich lebhaft und motiviert, freut sich über Herausforderungen wie Kopfarbeit und genießt jede Aufmerksamkeit. Und ganz ehrlich: Wer würde bei einem so lieben Blick nicht dahinschmelzen?
Der Hund hat auf dem Papier zwar schon einige Jahre auf dem Buckel, doch davon merkt man in seinem Gemüt nichts. Er ist jung im Kopf, fröhlich und immer bereit für eine gemeinsame Unternehmung. Manchmal ist er sogar etwas stürmisch.
"Alter ist nur eine Zahl", schreiben die Tierretter nicht ohne Grund in den Steckbrief des Vierbeiners.
Wer gibt Labrador-Retriever-Rüde Isak aus dem Berliner Tierheim eine Chance?
Das ein oder andere Wehwehchen hat sich allerdings mittlerweile eingeschlichen: Sein Gehör ist nicht mehr das Beste und seine Hüfte zwickt schon etwas, aber mit Schmerzmitteln ist das alles kein Problem.
Natürlich hat Isak hat auch Bedürfnisse: Er wünscht sich ein ebenerdiges Zuhause, denn Treppen sind nicht sein bester Freund.
Kinder sollten ruhig und standfest sein, denn Isak freut sich "manchmal etwas zu enthusiastisch", ist zu lesen. Ein zweiter souveräner Hund kann gut passen, wenn die Chemie stimmt. Gesellschaft wäre für ihn ein Geschenk. Katzen? Leider eher nein.
Du willst Isak kennenlernen? Dann melde Dich bei seinen Tierpflegern im Struppi-Haus unter der Rufnummer 030 76888‑156 (täglich 13 bis 16 Uhr). Alternativ kannst Du eine Online-Anfrage über das Formular auf der Website des Berliner Tierheims stellen.
Titelfoto: Tierheim Berlin (Bildmontage)