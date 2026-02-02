Hund sitzt seltsam an Straße: Als Frau ihn näher betrachtet, bricht ihr das Herz

Odessa - Eigentlich wollten sie nur Straßenhunde füttern fahren. Doch als Olena und ihr Team von den "Love Furry Friends" aus Odessa kürzlich diesen Hund am Straßenrand sitzen sahen, stoppten sie sofort ihr Auto. Denn der Vierbeiner hatte eine seltsame Haltung eingenommen. Als Olena auf ihn zukam und ihn näher betrachtete, brach ihr das Herz.

Tierschützerin Olena sah gleich, dass mit diesem Hund etwas nicht in Ordnung war. © Bildmontage: YouTube/Screenshots/Love Furry Friends - Rescue Channel

Der Rüde war allem Anschein nach von einem Auto angefahren und danach hilflos zurückgelassen worden. Wie lange er in seiner Situation schon ausharren musste, wollte sich die Ukrainerin gar nicht ausmalen.

Weil sie den Hund nicht selbst tragen konnte, kümmerte sich ein Kollege darum. Der Love-Furry-Friend-Mann setzte den verletzten Vierbeiner sehr behutsam in eine Plastikschale, trug ihn dann zum Auto.

Dann ging es blitzschnell zur Tierärztin. Diese musste den Tierschützern bald die traurige Nachricht überbringen: Bobby, wie sie ihn nannten, hatte einen Wirbelbruch erlitten. Ob er je wieder laufen könnte, war ungewiss.

Zudem stellte die Ärztin fest, dass ihr tierischer Patient vermutlich tagelang hilflos neben der Straße gesessen hatte. Schließlich wurde die Chirurgin der Tierklinik zu Rate gezogen - und fällte eine Entscheidung.