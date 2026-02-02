Hund sitzt seltsam an Straße: Als Frau ihn näher betrachtet, bricht ihr das Herz
Odessa - Eigentlich wollten sie nur Straßenhunde füttern fahren. Doch als Olena und ihr Team von den "Love Furry Friends" aus Odessa kürzlich diesen Hund am Straßenrand sitzen sahen, stoppten sie sofort ihr Auto. Denn der Vierbeiner hatte eine seltsame Haltung eingenommen. Als Olena auf ihn zukam und ihn näher betrachtete, brach ihr das Herz.
Der Rüde war allem Anschein nach von einem Auto angefahren und danach hilflos zurückgelassen worden. Wie lange er in seiner Situation schon ausharren musste, wollte sich die Ukrainerin gar nicht ausmalen.
Weil sie den Hund nicht selbst tragen konnte, kümmerte sich ein Kollege darum. Der Love-Furry-Friend-Mann setzte den verletzten Vierbeiner sehr behutsam in eine Plastikschale, trug ihn dann zum Auto.
Dann ging es blitzschnell zur Tierärztin. Diese musste den Tierschützern bald die traurige Nachricht überbringen: Bobby, wie sie ihn nannten, hatte einen Wirbelbruch erlitten. Ob er je wieder laufen könnte, war ungewiss.
Zudem stellte die Ärztin fest, dass ihr tierischer Patient vermutlich tagelang hilflos neben der Straße gesessen hatte. Schließlich wurde die Chirurgin der Tierklinik zu Rate gezogen - und fällte eine Entscheidung.
YouTube-Video zeigt tragische Geschichte des Hundes
Bobby kam unters Messer! Die Hoffnung, dass er danach wieder laufen könnte, war gering. Doch einen Versuch war es den Tierfreunden wert. Nach der Operation an der Wirbelsäule musste der Rüde noch eine Woche in der Klinik bleiben.
Dann durfte er ins Tierheim der Love Furry Friends umziehen. Dort geben seitdem alle Beteiligten ihr Bestes, um den Hund wortwörtlich wieder auf die Beine zu bekommen.
In einem vor wenigen Tagen auf dem YouTube-Kanal der ukrainischen Tierschützer veröffentlichten Video ist Bobbys traurige Geschichte zu sehen.
Ob er jemals wieder laufen kann, steht derzeit noch in den Sternen. Bis dahin darf er sich aber in jedem Fall über viele Streicheleinheiten, ein warmes Plätzchen und ausreichend Futter freuen.
Wer die Love Furry Friends bei ihrer gefährlichen Arbeit in der Ukraine unterstützen möchte, findet alle relevanten Links unter ihren YouTube-Videos.
Titelfoto: Bildmontage: YouTube/Screenshots/Love Furry Friends - Rescue Channel