Lebhafter Terrier machte seinem Frauchen Angst: Kam Willys Wandlung noch rechtzeitig?

Frankfurt am Main - Willy, der lebhafte Parson Russell Terrier (geboren am 23. März 2020), ist ein Hund mit einer bewegten Geschichte – und ein Beweis dafür, wie Geduld und Training ein Tier verändern können.

Allerdings braucht er erfahrene Halter oder Halterinnen, die ihn souverän führen und geistig wie körperlich auslasten. Zwang lehnt er ab, doch mit klaren Regeln und Lob blüht er auf. Daher sollte er keinesfalls an ambitionierte Hundeanfänger, sondern eher in die Obhut erfahrener Vierbeiner-Halter abgegeben werden.

Die Situation eskalierte, bis die Beziehung zerbrach. Doch seit seinem Umzug auf den Birkenhof hat sich Willy gewandelt. Mit Ruhe, konsequentem Training und viel positiver Bestärkung zeigte er, was wirklich in ihm steckt: ein kluger, lernwilliger Hund, der heute gerne kuschelt, mit Menschen kooperiert und sogar verträglich mit Artgenossen ist.

Der kastrierte Rüde wird aktuell über den Tierschutzverein Frankfurt am Main und Umgebung von 1841 vermittelt und lebt auf dem idyllischen Birkenhof in Florstadt ( Hessen ), wo er auf seine zweite Chance wartet.

Tierschutzverein Frankfurt am Main und Umgebung von 1841 e.V.

Tierschutzverein Frankfurt am Main und Umgebung von 1841 e.V.

Willys einzige Macke: Er ist eifersüchtig, wenn andere Hunde Aufmerksamkeit fordern. Daher soll er als "Einzelprinz" in einem Haushalt ohne weitere Vierbeiner leben. Kinder sind okay, sofern sie respektvoll mit ihm umgehen.

Etwaige Interessenten für Willy werden gebeten, direkt Kontakt mit dem Birkenhof in Florstadt aufzunehmen. Möglich ist dies per E-Mail an die Vermittlung des zum Frankfurter Tierheim gehörigen Gnadenhofs.