Liebenswerte Bracke einfach ausgesetzt: Findet Peach jetzt ihr Glück?

Generell sei Peach für so ziemlich alles zu begeistern und lerne sehr schnell. Als junger Hund habe sie natürlich auch noch jede Menge Flausen im Kopf.

Sonst sei die Hündin schnell gestresst und aufgeregt. Wenn sie aber wisse, was von ihr erwartet wird, sei sie ruhig und arbeite konzentriert mit ihren Menschen zusammen.

Dennoch sei sie wirklich sehr neugierig und zeige sich auch überaus lernwillig. Allerdings, so wird auf der Webseite betont, sollten ihre neuen Menschen viel Ruhe und Geduld mitbringen, um Peach die nötige Zeit zu gewähren, um mit neuen Eindrücken umzugehen.

Wie es auf der Webseite des Tierheims heißt, sei Peach noch sehr unsicher und schreckhaft. Allzu viel kennengelernt habe sie also offensichtlich noch nicht.

Der Bracken-Mischling kam als Fundhund in das Tierheim in Kaiserslautern. Da sie bislang leider niemand vermisst, soll sie jetzt vermittelt werden.

Peach ist schnell aufgeregt. Darum sollte es ihrem neuen Zuhause eher ruhig zugehen. © Tierschutzverein Kaiserslautern e.V.

Ob sie komplett stubenrein ist, können die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Tierheims nicht sagen. Möglicherweise besteht hier noch Nachholbedarf.

Mit anderen Hunden komme Peach gut aus. Deshalb sei es auch kein Problem, sie an einen Haushalt zu vermitteln, in dem bereits ein weiterer Hund lebt. Dieser sollte allerdings eine gewisse Souveränität ausstrahlen, um Peach die benötigte Ruhe geben zu können.

Überhaupt sollte in ihrem neuen Zuhause möglichst eine eher entspannte Atmosphäre ohne allzu viel Trubel vorherrschen; am besten bei Menschen, die unternehmungslustig sind und sich gerne in der Natur aufhalten.

Wer die liebenswerte Peach kennenlernen möchte, kann sich gerne mit dem Tierheim in Kaiserslautern per E-Mail oder telefonisch unter der Rufnummer 0631/350-3667 in Verbindung setzen.

Die Telefonzeiten sind von montags bis mittwochs und freitags von 8.30 bis 16.30 Uhr sowie samstags von 10.30 bis 15 Uhr.