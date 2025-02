Liebenswerter Kangal sucht ein Zuhause, leider wurde Loki bislang immer übersehen

Frankfurt am Main/Florstadt - Dass Loki immer noch kein Zuhause gefunden hat, können die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Tierheims in Frankfurt überhaupt nicht verstehen.

Loki hat sein ganzes Leben bislang im Tierheim verbracht. © Tierschutzverein Frankfurt a.M. und Umgebung von 1841 e.V.

Denn der knapp sechs Jahre alte Kangal lebt schon sein ganzes Leben lang im Tierheim. Dabei ist Loki laut der Webseite ein ganz wunderbarer Hund, der es mehr als verdient hätte, bei netten Menschen eine neue Bleibe zu finden.

So sei der Rüde sehr verschmust, verspielt und menschenbezogen. Zwar zeige er sich rassebedingt bei Fremden zunächst ein wenig zurückhaltend. Er würde aber sehr schnell auftauen und lasse seinen ganzen Charme spielen.

Dann sei er einfach nur noch lieb zu Menschen und anderen Hunden, wobei er sich bei Artgenossen besser mit Hündinnen verstehe. Aber auch mit Rüden käme er in der Regel sehr gut klar, wenn diese eben auch nett zu ihm sind.



Das Leben in einer Familie kenne Loki noch nicht. Im Tierheim kann man sich aber sehr gut vorstellen, dass sich der Hund bei aktiven Menschen sehr wohlfühlen würde. Allerdings sei Loki nur sehr ungern alleine, was er gegebenenfalls auch lautstark mitteile.

Deshalb wäre es sicherlich von Vorteil, wenn in seinem neuen Zuhause bereits ein souveräner Ersthund oder eine Ersthündin leben würde.



Darüber hinaus wird auf der Webseite des Tierheims betont, dass der Rüde kein typischer Herdenschutzhund, sondern eher ein sanftmütiges Riesenbaby sei, aber natürlich dennoch auf "seinem" Anwesen gerne Kontrollrunden absolvieren möchte.

Sein neues Zuhause sollte also mit Garten und auch in einer ländlichen Gegend sein.