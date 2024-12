Liebevolles Schwergewicht wurde bitter enttäuscht: Erlebt Hund Effe die Weihnachts-Wende?

Rottweiler-Mix Effe landete im Frankfurter Tierheim, da seine Besitzer die Listenhund-Anforderungen nicht erfüllten. Jetzt sucht er neue Besitzer.

Von Angelo Cali

Frankfurt am Main - An Weihnachten haben es nicht alle Hunde so gut, in einem liebevollen Zuhause von fürsorglichen Menschen umringt zu sein. Auch Kraftpaket Effe ist leider ein derartiger Fall. Jedoch bringt der Vierbeiner praktisch alle Voraussetzungen für eine Weihnachts-Wende mit.

Rottweiler-Boxer-Mix Effe wartet im Frankfurter Tierheim auf ein neues Zuhause. © Tierschutzverein Frankfurt am Main und Umgebung von 1841 e. V. Geboren wurde der Rottweiler-Boxer-Mix Anfang 2018, ist also im besten Hundealter. Seinen Weg in die Obhut des Tierschutzvereins Frankfurt am Main und Umgebung von 1841 fand Effe aufgrund einer bitteren Enttäuschung. Denn wie eine Tierheimsprecherin berichtete, erfüllten die Vorbesitzer der laut der hessischen Hundeverordnung als sogenannten Listenhund eingestuften Fellnase nicht alle notwendigen Auflagen. Mitunter wird sogar vermutet, dass die einstigen Halter diese gar nicht erst erfüllen wollten. Die logische Konsequenz: Effe wurde sichergestellt und musste kürzlich seinen Weg ins Tierheim antreten. Dort präsentierte er sich aber bereits nach kürzester Zeit vorbildlich. Denn gegenüber Mensch und Hund zeigt er sich überaus freundlich. Hunde Junger Golden Retriever außer Rand und Band! Was er beim Trinken macht, lässt Lachtränen fließen Diese Freundlichkeit geht sogar so weit, dass er aufgrund seiner Charaktereigenschaften an ambitionierte Hundeanfänger vermittelt werden könnte. Ein Hundetrainer oder der Besuch einer Hundeschule wird hierbei aber wärmstens empfohlen. Und auch darüber hinaus käme einiges an Arbeit auf die neuen Besitzer zu.

Rottweiler-Mix Effe braucht zuverlässige Halter: Auch Hundeanfänger können sich melden