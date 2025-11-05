"Liegt nur unter dem Bett": Was Besitzer diesem Hund angetan haben, bricht einem das Herz

Köln - Einen besonders traurigen Fall übernahm das Tierheim Köln-Dellbrück in dieser Woche, als die Mitarbeiter losfuhren und Hund Bobby aus seinem Zuhause retteten. Seine Besitzer hatten sich seit einer gefühlten Ewigkeit nicht mehr um den kleinen Vierbeiner gekümmert, was man ihm deutlich ansah.

Um den kleinen Bobby wurde sich schon seit Langem nicht mehr gekümmert. Bei seiner Ankunft im Tierheim war er völlig verwahrlost. © Bildmontage: Instagram/tierheim_dellbrueck

Bei Instagram berichteten die Kölner Tierretter am Dienstag von dem traurigen Neuzugang, dessen Besitzer sich kurz zuvor im Tierheim gemeldet und angegeben hatten, mit der Versorgung der Fellnase völlig überfordert zu sein.

So schilderten die Halter, Bobby habe seit Jahren "Läuse", die sie nicht in den Griff bekämen. Geld für eine Behandlung beim Tierarzt hätten sie nicht - Bobby "liege nur unter dem Bett und sei schwer krank".

Eine grauenvolle Schilderung, die die Tierretter nicht lange fackeln ließ! So machten sich die engagierten Mitarbeiter sofort auf den Weg, hatten in weiser Voraussicht schon einen Transportkorb im Gepäck und fanden den Hund vor Ort in einem katastrophalen Zustand - eingesperrt im Badezimmer - vor. Nicht mal Futter hatte man dem Hund bereitgestellt!

"Wir diskutierten nicht lange, sondern packten den absolut verflohten Hund sofort ein, was den Besitzern auch mehr als recht war", berichteten die Tierretter. "Das ist wirklich ein ganz, ganz armes Würstchen. Der hat Angst, der bellt, der schnappt."