Mann adoptiert Hündin: Vier Jahre später enthüllt Röntgen-Bild Schreckliches

Ein Tierarzt enthüllte bei einer Röntgen-Untersuchung die schwierige Vergangenheit von Hündin Momo. (Symbolbild) © 123rf/kintarapong

Der US-Amerikaner, der gegenüber Newsweek nur als Charlie auftrat, erinnert sich noch genau an den Moment, in dem er Hündin Momo zum ersten Mal sah. "Ich habe mir ihre Liste der zur Adoption freigegebenen Hunde online angesehen und sie fiel mir sofort als weltmüde, ältere Hündin auf, die ein friedliches, ruhiges und liebevolles Zuhause brauchte", so der Hundehalter.

Als er sie anschließend bei einer Vermittlungs-Veranstaltung traf, machte es sofort Klick und beide wussten, dass sie zusammengehörten.

Damals war Momo sieben Jahre alt und von der Straße gerettet worden. Ein Tierarzt hatte bereits zu diesem Zeitpunkt Anzeichen von Misshandlung festgestellt und vermutet, dass Momo vor ihrem Leben auf der Straße für die Zucht herhalten musste.

Es sollte allerdings einige Jahre dauern, bis Charlie mehr über die Vergangenheit seines Haustieres erfuhr.

Vor Kurzem bemerkte er, dass Momo Probleme in ihrer Mobilität hatte.