Mann besucht Frau in Klinik: Als er ihr auf Video zeigt, was ihr Hund daheim tut, bricht ihr Herz

Sydney (Australien) - Seit ihrer Geburt leidet sie an Herzrhythmusstörungen. Leider musste Steph Kelly (28) in den vergangenen Monaten weitere Rückschläge hinnehmen, unter anderem erkrankte sie an einer Blutvergiftung. Im Krankenhaus ist die Australierin aus Sydney inzwischen Stammgast. Leidtragende sind ihr Mann und Rüde Oatley, die sie zu Hause schmerzlich vermissen. Doch während der Zweibeiner Steph jederzeit in der Klinik besuchen darf, hat der Vierbeiner leider Krankenhausverbot.