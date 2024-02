Mann entdeckt grauen Haufen unter seinem Auto - als er genauer hinschaut, bricht ihm das Herz

Mexiko-Stadt (Mexiko) - Was für ein trauriger Anblick...

Sofort brachte der Retter den Streuner in das nächstgelegene Tierheim, wo er zunächst auf den Namen Grey getauft wurde und schließlich mit Medikamenten und genügend Flüssigkeit versorgt wurde.

"Er war erschöpft, abgemagert und voller Flöhe", schreiben die Mitarbeiter in einem Beitrag auf Facebook .

Der Hunderettungsstation "West Coast Paws Dog Rescue" zufolge habe der Vierbeiner bereits einige Tage so dagelegen, bis ihm endlich jemand zur Hilfe eilte.

Vor wenigen Monaten machte ein Mann eine erschreckende Entdeckung in Mexiko. Während er gerade dabei war, die Hauptstadt zu erkunden, wurde er plötzlich auf einen kleinen grauen Haufen aufmerksam, der unter seinem Auto lag.

Mittlerweile führt Grey ein behütetes Leben bei seiner neuen Familie in Kanada. © Facebook/Screenshot/West Coast Paws Dog Rescue

Glücklicherweise machte er dort innerhalb kürzester Zeit Fortschritte. Nicht nur wurde er zügig wieder gesund und fit. Auch brauchte er nicht lang, um wieder Vertrauen zu den Menschen aufzunehmen. Es schien, als hätte er sofort gespürt, dass die Pfleger der Einrichtung es nur gut mit ihm meinten.

Und so ging es für ihn kurz darauf in ein Flugzeug, mit dem er von Mexiko aus nach Kanada flog, um dort in einer Pflegefamilie unterzukommen.

Vor wenigen Tagen folgte nun ein freudiges Update der Tierheimmitarbeiter: Anschließend ging Greys Reise weiter – und die sollte schließlich die Letzte in seinem Leben sein.

Die führte nämlich in sein Fürimmer-Körbchen nach Yukon. "Glücklicherweise hat er sich sofort mit seiner neuen Mama angefreundet und wusste sofort, dass er in Sicherheit ist", heißt es auf Facebook weiter.