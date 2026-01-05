Mann findet Müllbeutel am Straßenrand: Als er hineinschaut, bricht ihm das Herz

Kalifornien (USA) - Ein wirklich herzzerreißender Fall: Diese winzige Hundefamilie wurde einfach am Straßenrand wie Müll entsorgt.

Die Hündin lag gemeinsam mit ihren Babys in einem Müllbeutel. © Instagram/Screenshot/logans_legacy29

Wie Tierretterin Suzette Hall auf Instagram mitteilte, war ein junger Mann während eines Spaziergangs auf ein merkwürdiges Geräusch am Straßengraben aufmerksam geworden.

Zunächst hielt er es für das Miauen einer Katze. Sofort ging er auf einen Müllbeutel zu, der am Boden lag und sich bewegte. Als er diesen öffnete, brach ihm mit einem Mal das Herz.

Zwar saß darin kein Samtpfötchen - dafür allerdings eine winzige Chihuahua-Dame, die nur noch aus Haut und Knochen bestand. Und als wäre das nicht schon schlimm genug, lagen neben ihr fünf neugeborene Welpen.

"Sie wurde in dieser Gasse weggeworfen – in einem verschlossenen Müllsack – zusammen mit ihren Babys", schreibt Hall in ihrem Beitrag. "Mein Gott ... mein Herz kann das kaum ertragen."

Die Tierliebhaberin möchte sich überhaupt nicht vorstellen, was hätte passieren können, wenn der Spaziergänger nicht auf den Beutel aufmerksam geworden wäre - und sofort gehandelt hätte.

So holte er direkt einen Käfig von zu Hause und packte die Hündin sowie ihre Babys hinein. Anschließend kontaktierte er Hall, die sich schnellstmöglich auf den Weg machte.