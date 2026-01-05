Mann findet Müllbeutel am Straßenrand: Als er hineinschaut, bricht ihm das Herz
Kalifornien (USA) - Ein wirklich herzzerreißender Fall: Diese winzige Hundefamilie wurde einfach am Straßenrand wie Müll entsorgt.
Wie Tierretterin Suzette Hall auf Instagram mitteilte, war ein junger Mann während eines Spaziergangs auf ein merkwürdiges Geräusch am Straßengraben aufmerksam geworden.
Zunächst hielt er es für das Miauen einer Katze. Sofort ging er auf einen Müllbeutel zu, der am Boden lag und sich bewegte. Als er diesen öffnete, brach ihm mit einem Mal das Herz.
Zwar saß darin kein Samtpfötchen - dafür allerdings eine winzige Chihuahua-Dame, die nur noch aus Haut und Knochen bestand. Und als wäre das nicht schon schlimm genug, lagen neben ihr fünf neugeborene Welpen.
"Sie wurde in dieser Gasse weggeworfen – in einem verschlossenen Müllsack – zusammen mit ihren Babys", schreibt Hall in ihrem Beitrag. "Mein Gott ... mein Herz kann das kaum ertragen."
Die Tierliebhaberin möchte sich überhaupt nicht vorstellen, was hätte passieren können, wenn der Spaziergänger nicht auf den Beutel aufmerksam geworden wäre - und sofort gehandelt hätte.
So holte er direkt einen Käfig von zu Hause und packte die Hündin sowie ihre Babys hinein. Anschließend kontaktierte er Hall, die sich schnellstmöglich auf den Weg machte.
Auf Instagram teilte Suzette Hall das traurige Hunde-Schicksal
Hunde müssen aufgepeppelt werden
Nur wenige Stunden später dann die erlösende Nachricht: "Heute Abend ist sie in Sicherheit. Ihre Kleinen sind in Sicherheit."
Kaum hatte Hall der Chihuahua-Dame Wasser und Futter vor die Nase gestellt, verschlang es die Hündin regelrecht. "Sie hat so hart für sich und ihre Babys gekämpft."
Nun hat es sich die Tierretterin zur Aufgabe gemacht, der kleinen Familie zu helfen. Dafür geht es zunächst zum Tierarzt. Irgendwann wird sie sich auch auf die Suche nach einer Pflegefamilie machen - doch bis dahin liegt noch ein weiter Weg vor den Vierbeinern.
Zunächst müssen sie alle überleben und schließlich aufgepäppelt werden. "Wir beten einfach nur, dass [der Körper der Hündin, Anm. d. Red.] stark genug ist, dass sie Milch produzieren kann."
Wenn das - hoffentlich - eintreten sollte, wird Hall an den nächsten Schritten arbeiten.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/Screenshot/logans_legacy29 (2)