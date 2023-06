Mann gibt vor, Hundefutter zu essen: Die Reaktion seines Huskys lässt Lachtränen fließen

Boston (Massachusetts) - Was für gemeine Hundebesitzer! Um ihre Huskys Blue und Titan zu ärgern, haben Corey Moriarty (28) und seine Freundin Emma Klapper (27) kürzlich einen gemeinen Plan ausgeheckt. Während die Dame filmte, tat ihr Partner so, als würde er das Hundefutter der beiden Schlittenhunde genüsslich selbst verputzen. Während Titan die Sache locker nahm, reagierte sein Artgenosse Blue ganz anders. Seither sind jede Menge Lachtränen auf TikTok geflossen.

Husky Blue versteht nur noch Bahnhof. Warum tut ihm sein Herrchen Corey Moriarty (28) das nur an? © Bildmontage: TikTok/Screenshots/imbluethehusky

Der Clip entstand vergangenen Monat in Boston, wo das Paar mit seinen beiden Fellnasen lebt. In dem Video ist in erster Linie Blue zu sehen, der auf dem Sofa direkt neben seinem Herrchen sitzt.

Während der 28-Jährige genüsslich mit der Gabel in dem Hundefutter herumstochert, dreht der Rüde zunehmend durch. Der kuriose Clip wurde zusätzlich mit Untertiteln versehen, die die Gedanken des Hundes wiedergeben sollen.

So heißt es in dem viralen Hit unter anderem: "Dad! Was machst du? Mom... Nein... Tu es nicht. Das ist mein Futter!" Derweil wechselt Blue zwischen Bellen, Jaulen und Wimmern hin und her.

Schließlich reißt dem Hund endgültig der Geduldsfaden. Aufgepeitscht springt er sein Herrchen an, um es endlich zur Vernunft zu bringen.

Selbst Husky Titan greift nun ein, will auch etwas vom Futter abhaben, statt nur an der "Seitenlinie" zu stehen. Newsweek wollte mehr über die dreiste Aktion wissen, erreichte Blues Besitzer diese Woche.