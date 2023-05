Mann grüßt Hund auf der Straße: Als er kurz darauf zu Hause ankommt, erlebt er eine Überraschung

Dieser Hund schien zu wissen, was er wollte. © Screenshot/Facebook/Stray Rescue of St. Louis

Dem Fußgänger war nämlich gar nicht aufgefallen, dass der Rüde ihn die ganze Zeit bis in seinen Garten begleitet hatte. "Dieser Hund ist ihm einfach nach Hause gefolgt", sagte Donna Lochmann, die Leiterin des Tierheims "Stray Rescue of St. Louis" (SRSL), im Gespräch mit The Dodo.

Kurz darauf habe der Mann den Vierbeiner in einen umzäunten Bereich gelockt und dann bei ihrem Tierheim angerufen. Zusammen mit ihrer Kollegin Natalie sei sie dann zu Hilfe gekommen.

"Er war auf Anhieb ein absoluter Schatz von einem Hund", sagte Lochmann. "Wir konnten ihn direkt an die Leine nehmen, und er kam sofort mit uns mit", schwärmte sie von der unkomplizierten Rettungsaktion.