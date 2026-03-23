Halter haben kein Geld mehr für Hund: Findet Leopold trotzdem sein Happy End?
München - Mischling Leopold wurde aus finanziellen Gründen im Münchner Tierheim abgegeben. Findet er nun sein Glück bei neuen Haltern?
Leopold ist kastriert und wurde im Januar 2018 geboren.
Gegenüber Menschen zeigt er sich sehr freundlich, zutraulich und verschmust. Seine Pfleger beschreiben ihn als ruhigen und entspannten Hund, der die Nähe zu seinen Bezugspersonen sehr genießt.
Leopold könnte auch gut zu einer Familie mit verständigen Kindern ziehen. Auch mit anderen Hunden ist er verträglich. In seinem vorherigen Zuhause hat er sogar mit mehreren Katzen zusammengelebt.
Erste Anzeichen deuten darauf hin, dass Leopold Probleme mit seiner Hüfte bekommen könnte. Dazu laufen aktuell noch Untersuchungen im Tierheim. Seine künftigen Besitzer sollten in jedem Fall darauf achten, dass seine Gelenke nicht unnötig belastet werden. Dazu zählt auch, dass er möglichst keine Treppen steigen muss.
Bist Du Leopolds großes Los? Dann melde Dich unter der Telefonnummer 089/921000260 im Hundehaus 1.
Tierheim München: Süßes Kaninchen-Duo hofft auf Garten zum Buddeln
Auch die Kaninchen Happy und Sissy wartet auf ein Zuhause.
Widderbock Happy kam ins Tierheim, weil seine früheren Besitzer umgezogen sind. Sissy wurde abgegeben, da sie positiv auf EC getestet wurde. Beide haben sich im Tierheim kennen- und lieben gelernt und werden nur gemeinsam vermittelt.
Das Paar kann sowohl drinnen als auch draußen gehalten werden, sofern ihr Gehege entsprechend ausgerüstet ist. Da Sissy gerne buddelt, wünscht sie sich einen Garten mit Untergrabschutz oder eine geräumige Buddelkiste.
Beide zeigen sich als zutraulich, neugierig und verfressen.
Da Happy ein Stufengebiss hat, müssen seine Zähne alle drei Monate kontrolliert werden. Dazu müssen seine Ohren gut gepflegt werden. Sissy ist zwar EC-positiv, zeigt aber keine Symptome.
Möchtest Du das Duo kennenlernen? Dann melde Dich unter der Telefonnummer 089/921000530 im Kleintierhaus EG und vereinbare einen Termin.
Titelfoto: Tierheim München (2)