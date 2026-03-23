Halter haben kein Geld mehr für Hund: Findet Leopold trotzdem sein Happy End?

München - Mischling Leopold wurde aus finanziellen Gründen im Münchner Tierheim abgegeben. Findet er nun sein Glück bei neuen Haltern?

Leopold ist ein Hund, der die gemeinsame Zeit mit seinen Menschen sehr schätzt. © Tierheim München

Leopold ist kastriert und wurde im Januar 2018 geboren.

Gegenüber Menschen zeigt er sich sehr freundlich, zutraulich und verschmust. Seine Pfleger beschreiben ihn als ruhigen und entspannten Hund, der die Nähe zu seinen Bezugspersonen sehr genießt.

Leopold könnte auch gut zu einer Familie mit verständigen Kindern ziehen. Auch mit anderen Hunden ist er verträglich. In seinem vorherigen Zuhause hat er sogar mit mehreren Katzen zusammengelebt.

Erste Anzeichen deuten darauf hin, dass Leopold Probleme mit seiner Hüfte bekommen könnte. Dazu laufen aktuell noch Untersuchungen im Tierheim. Seine künftigen Besitzer sollten in jedem Fall darauf achten, dass seine Gelenke nicht unnötig belastet werden. Dazu zählt auch, dass er möglichst keine Treppen steigen muss.

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