Sie kam aus Bulgarien und wurde wieder ins Tierheim gesteckt: Bonnie will endlich ankommen

Großröhrsdorf (Sachsen) - Bonnie wartet im Tierheim "Hoffnung für Tiere" in Großröhrsdorf sehnsüchtig auf einen Neuanfang.

Bonnie kommt ursprünglich aus einem Tierheim in Bulgarien. © tierhoffnung.de

Wie der Tierschutzverein mitteilt, sucht die vierjährige Hündin dringend ein liebevolles Zuhause.

Am 27. Februar wurde Bonnie dem Verein Hoffnung für Tiere übergeben, nachdem sie in einer für sie ungünstigen Situation nach dem Sohn ihrer Besitzer geschnappt hatte.

Die Familie, die Bonnie zuvor als Direktimport aus Bulgarien aufgenommen hatte, entschied sich schließlich, sie wieder abzugeben.

Anfangs war die Fellnase in ihrem neuen Zuhause im Tierheim noch stark verunsichert.

Doch mit der Zeit lernte sie Vertrauen zu fassen und entspannte sich zunehmend.