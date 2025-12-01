Mann holt Welpen aus Tierheim: Was dann passiert, macht ihn völlig ratlos

Williamsburg (USA) - Eigentlich dachte US-Amerikaner Ronan, dass er dank seiner anderen beiden Hunde bereits viel Erfahrung mit den felligen Mitbewohnern hätte. Was allerdings bei seinem neuesten Vierbeiner zum Vorschein kam, macht ihn ratlos.

Der neue Hund eines US-Amerikaners zeigt ein auffälliges Verhalten: Sein großes Geschäft macht der Vierbeiner im Stehen! © Bildmontage/Screenshot/TikTok/plzronan

Ronan, der in Williamsburg lebt, verliebte sich über die Instagramseite eines Tierheims in Welpe "Carlito" und entschloss sich schnell dazu, dass der Chihuahua-Mix zu seinem Rudel gehören soll.

Im November holte der US-Amerikaner den niedlichen Vierbeiner mit dem goldbraunen Fell aus der Einrichtung und stellte ihn seinen anderen beiden Hunden vor. Er sei ein "Traumwelpe", schwärmte Ronan in den ersten Videos, die er von Carlito auf TikTok veröffentlichte. Doch das Ganze hatte einen Haken, wie sich kurz darauf herausstellen sollte.

Als es nämlich dazu kam, dass der Mischling sein großes Geschäft verrichten sollte, tat er dies im Stehen auf seinen Hinterbeinen!

In einem Video, das das Herrchen wie zum Beweis für die Zuschauer aufnahm, sieht man Carlito tatsächlich in Ronans Wohnung an einer Wand stehen und koten.