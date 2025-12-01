Mann holt Welpen aus Tierheim: Was dann passiert, macht ihn völlig ratlos
Williamsburg (USA) - Eigentlich dachte US-Amerikaner Ronan, dass er dank seiner anderen beiden Hunde bereits viel Erfahrung mit den felligen Mitbewohnern hätte. Was allerdings bei seinem neuesten Vierbeiner zum Vorschein kam, macht ihn ratlos.
Ronan, der in Williamsburg lebt, verliebte sich über die Instagramseite eines Tierheims in Welpe "Carlito" und entschloss sich schnell dazu, dass der Chihuahua-Mix zu seinem Rudel gehören soll.
Im November holte der US-Amerikaner den niedlichen Vierbeiner mit dem goldbraunen Fell aus der Einrichtung und stellte ihn seinen anderen beiden Hunden vor. Er sei ein "Traumwelpe", schwärmte Ronan in den ersten Videos, die er von Carlito auf TikTok veröffentlichte. Doch das Ganze hatte einen Haken, wie sich kurz darauf herausstellen sollte.
Als es nämlich dazu kam, dass der Mischling sein großes Geschäft verrichten sollte, tat er dies im Stehen auf seinen Hinterbeinen!
In einem Video, das das Herrchen wie zum Beweis für die Zuschauer aufnahm, sieht man Carlito tatsächlich in Ronans Wohnung an einer Wand stehen und koten.
Welpe verrichtet großes Geschäft im Stehen
Da der Welpe noch nicht vollständig geimpft ist und es in ihrer Gegend deshalb zu gefährlich sei, mit ihm nach draußen zu gehen, müsse sich die Gassi-Runde inklusive Häufchen eben in Ronans Wohnung abspielen.
"Das Tierheim hat mir nie gesagt, dass du so dein Geschäft verrichtest", meint Ronan vorwurfsvoll in einem Clip zu Carlito, in dem er den Hund mit seiner Eigenart konfrontiert. "Tut mir leid, dich so bloßzustellen, aber du bist echt … komisch. Das kann ich nicht verteidigen."
Die meisten Zuschauer finden Carlitos Kack-Verhalten natürlich äußerst komisch und reißen Dutzende Witze über das "Steh-Geschäft". Andere sorgen sich allerdings auch, dass mit dem Chihuahua-Mix etwas nicht stimmen könnte.
Allerdings kann Ronan sie beruhigen: Er habe bereits einen Termin beim Tierarzt gemacht, um unter anderem diese Eigenart untersuchen zu lassen.
Alles in allem nimmt der US-Amerikaner seinen wunderlichen Welpen mit Humor - und freut sich über Hunderttausende Klicks auf seinen "Kacke"-Videos.
Titelfoto: Bildmontage/Screenshot/TikTok/plzronan