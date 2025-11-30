Hübscher Husky setzt zur "Attacke" an - Was er dann tut, löst Verwunderung aus

Dänemark - Unter Hundebesitzern und -Liebhabern weiß eigentlich jeder: Eine Husky -Anschaffung - die will seeehr gut überlegt sein! Die Nordischen Schlittenhunde sind zwar wunderschön und lebensfroh, aber auch laut, energiegeladen und durchaus etwas verrückt, wie auch der Fall von Enzo unter Beweis stellt. Für eine wirre Einlage ging er kürzlich im Netz viral.

Enzo ist vogelwild drauf. © Montage: TikTok/Enzo.Siberianhusky

Eines ist klar: Wenn ein Husky nicht ausgelastet ist, dann macht er sich deutlich bemerkbar. Zu viel Gassi, zu viel Spielen? Gibt es eigentlich nicht. Auch Enzo scheint da nicht anders zu ticken.

Der in Dänemark lebende Hund hat auf TikTok ein eigenes Profil. Dort laden seine Besitzer immer wieder Videos ihres wilden Vierbeiners hoch. Ein Clip kam dabei kürzlich besonders gut bei den Usern an.

Was Enzo in den Sekunden der Aufnahme geritten hat, bleibt ein Rätsel. Zunächst ist der hübsche Husky dabei zu beobachten, wie er immer wieder in eine Art Angriffsposition springt, die Hunde oft einnehmen, wenn sie Artgenossen zum Spielen auffordern wollen.

Dann schnellt er wieder zurück und guckt quietschfidel gen Kamera, während sein Schwanz munter hin und her wackelt. Doch plötzlich scheint eine Sicherung durchzubrennen. Erst springt Enzo wieder in die runtergebückte Position - dieses Mal aber einfach in den Raum gerichtet.

Augenblicke später schnappt er schnell in Richtung seines eigenen Schwanzes.