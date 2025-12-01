Fremder Hund trifft in Bus auf Schwangere: Was dann passiert, lässt Herzen schmelzen
Buckhurst Hill (Vereinigtes Königreich) - Eine unerwartete Begegnung sollte die Bus-Fahrt einer schwangeren Britin zu einem unvergesslichen Erlebnis werden lassen.
Danni Benattar aus Buckhurst Hill war mit ihrer Schwester in einem öffentlichen Verkehrsmittel unterwegs, als die beiden Frauen dort plötzlich von einem schwarzen Hund beschnuppert wurden.
Vor allem Dannis Schwester, die ein Baby unter dem Herzen trägt, war für den Vierbeiner ziemlich interessant und wurde einer sorgfältigen Nasen-Untersuchung unterzogen.
Als das fremde Tier schließlich genug hatte, legte es seinen Kopf vorsichtig auf den Bauch der Blondine, die dies lächelnd zuließ.
Mit großen Kulleraugen blickte die schwarze Fellnase Dannis Schwester dann an - ganz so, als hätte er verstanden, in welch besonderen Umständen sich die Britin derzeit befindet.
"Stell dir vor, ein Begleithund spürt die Schwangerschaft deiner Schwester", schreibt Danni zu ihrem Video, was die süße Begegnung im Bus dokumentiert. Gerührt erklärt sie: "Wir verdienen Hunde einfach nicht."
Ihr Clip wurde auf TikTok bereits über fünf Millionen Mal angesehen. Vielen Zuschauern schmilzt bei soviel tierischer Zuneigung beinahe das Herz weg - auch, wenn ihnen eine Sache fehlt: "Warum hat sie ihn nicht gestreichelt?", fragt eine Userin empört.
Hunde nehmen Schwangerschaft über Geruch wahr
Daraufhin erklärt die TikTokerin: "Der Besitzer hat ausdrücklich verboten, ihn zu streicheln, leider." Dies erklärt auch den angestrengten Blick der Schwangeren. Es fiel ihr bei dieser süßen Begegnung sicher mehr als schwer, nicht auf den Vierbeiner einzugehen.
Hunde können laut "The Dog People" tatsächlich erschnuppern, wenn eine Frau ein Baby erwartet. Der Hormonhaushalt verändert sich im Laufe einer Schwangerschaft sehr stark und bestimmte Hormone, die auch den Körpergeruch beeinflussen, werden ausschließlich während der Kugelzeit produziert.
Titelfoto: Bildmontage/Screenshot/TikTok/dannibenattar