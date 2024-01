Mann im eisigen Wasser gefangen: Seine Hündin rettet ihm das Leben

Michigan (USA) - Spaziergänger, die am Donnerstag am Ufer des Arbutus Lake im US-Bundesstaat Michigan unterwegs waren, riefen kurz vor dem Mittag den Notruf an. Ein Mann war durch das Eis des gefrorenen Sees gebrochen und ins Wasser gestürzt. Seine Hündin und ein Polizist wurden zu Helden.