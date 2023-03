Mann lässt Hund an Geschenkbox schnuppern: Was dann folgt, lässt Herzen schmelzen

"Sie liebt andere Hunde", sagte Jeanny im Gespräch mit Newsweek . "Als sie alt genug war und die Zeit reif war, haben wir ihr eine kleine Schwester besorgt", so das Frauchen weiter zum US-Magazin.

Bei ihrem Kennenlernen war die kleine Maple erst acht Wochen alt. Die damals dreijährige Yuki schien geradezu auf sie gewartet zu haben. Jeanny und ihr Freund hatten sich für die Anschaffung der zweiten Hündin entschieden, weil ihre erste Fellnase so viel Aufmerksamkeit forderte.

Mitte März ließ das zugehörige Throwback-Video, in dem das Kennenlernen der Hunde zu sehen ist, reihenweise Herzen schmelzen. 2,6 Millionen Menschen sahen seither an, wie freudig Yuki ihre Artgenossin Maple begrüßte.

Der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Hündin Yuki (l) und Welpe Maple. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/babybearyuki

Allerdings musste die extrovertierte Yuki erst lernen, dass ihre "kleine Schwester" eine introvertierte Zeitgenossin ist. Dennoch erklärte Jeanny: "Sie haben sich schnell angefreundet, und das war der Beginn einer wunderbaren Freundschaft."

Inzwischen ist aus der kleinen eine große Maple geworden. In der Zeit haben Jeanny und ihr Freund eine Menge weiterer Videos gedreht, die auf TikTok zu sehen sind.

"Es vergeht kein Tag, an dem sie nicht Spaß an der Gesellschaft des anderen haben", so das stolze Frauchen.



Daran besteht kein Zweifel. Denn die Videos der zwei Vierbeiner sprechen eine ganz eindeutige Sprache.