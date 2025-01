Mann lässt Hund in den Garten, kurz darauf gerät er in tödliche Gefahr!

Orange City (USA) - Ein Mann ließ im US-Bundesstaat Florida gerade seinen Hund in den Garten, als ihm plötzlich etwas Unheimliches auffiel, das dort lauerte. Ohne zu zögern, handelte er sofort, um seinen Vierbeiner in Sicherheit zu bringen - und setzte dabei sein eigenes Leben aufs Spiel.

In dem Moment, als Karen die Schwelle überschritt, stürmte diese ohne Zögern auf die Bären zu. Blake konnte den Vierbeiner nicht mehr rechtzeitig zurückhalten.

Es war kurz vor dem Schlafengehen, als Blake seine Hündin noch einmal schnell in den Vorgarten ließ. Doch als er die Tür öffnete, erblickte er zu spät, dass sich drei junge Bären direkt vor seiner Haustür aufhielten.

Karen musste nach dem Angriff sofort operiert werden, befindet sich aber mittlerweile auf dem Weg der Besserung. (Symbolbild) © 123RF/kshavratskaya

Blake stürzte sofort los und trat auf das riesige Tier ein, um seinen Pomeranian zu retten.

Der Bär ließ kurzzeitig von Karen ab, doch anstatt sich zurückzuziehen, richtete er seine Aufmerksamkeit nun auf den Menschen. Mit einem heftigen Angriff biss das Raubtier dem Mann in den Bauch.

Trotz der schmerzhaften Wunde gab Blake jedoch nicht auf. Als der Bär sich erneut die Fellnase schnappte, die vor Schmerzen schrie, ergriff Blake Steine und warf sie auf das Tier. Daraufhin ließ der Bär endlich von Karen ab und floh.



Der Vierbeiner musste nach dem Angriff sofort operiert werden, befindet sich aber mittlerweile auf dem Weg der Besserung. Blake selbst erlitt durch den Biss einen großen Bluterguss am Bauch. Vorsichtshalber ließ er sich gegen Tollwut impfen.

Berichten zufolge wurden die drei Jungbären zusammen mit ihrer Mutter eingefangen und an einen sicheren Ort umgesiedelt. Der Vorfall hat Blake jedoch vorsichtiger gemacht. Er lässt seinen Vierbeiner nicht mehr so leichtsinnig in den Garten.