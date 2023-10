Mann rettet Hund von der Straße: Was dann passiert, geht zu Herzen

Charleston (West Virginia) - Herrenlos lief er umher, als ihn ein besorgter Bürger vergangene Woche in Dunbar, West Virginia, bemerkte: Zum Glück ließ sich der Hund von dem Mann überzeugen, mit ihm mitzukommen. So fuhren beide zum wenige Kilometer entfernten Tierheim "Kanawha-Charleston Humane Association" in Charleston. Was der gute Samariter zu diesem Zeitpunkt nicht ahnte, war, was er mit dem Fund der Fellnase auslösen würde.