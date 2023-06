Mann trauert um seinen Hund: Gedenkplatz rührt alle zu Tränen

Exmouth (Großbritannien) - Der Verlust seines geliebten Hundes war für Andy Turton so schmerzlich, dass er einen besonderen Gedenkplatz am Strand von Exmouth für ihn einrichtete.

Das Foto von dem Gedenkplatz, dass er in den sozialen Medien postete, ging nach kurzer Zeit viral. Viele zeigten sich von Andys rührenden Worten zu Tränen gerührt.

"Bitte nehmt einen Ball für euren Hund mit und ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß an diesem Ort wie wir. Schlaf gut, Rex", schrieb Andy auf die Tafel.

Am Strand platzierte er eine Kiste mit Tennisbällen und eine Gedenktafel. "Rex liebte den Strand. Rex liebte den Ball. Er war der bravste aller braven Jungs", ist auf dem Schild zu lesen.

Andy liebte seinen Labrador über alles. Rex und er waren unzählige Male am Strand spazieren, spielten gern mit Tennisbällen und verbrachten einen Großteil ihrer Zeit miteinander.

"Was für eine schöne Art und Weise, euren wunderbaren Welpen zu ehren. Heute bleibt kaum ein Auge trocken, denn wir alle umarmen unsere Hündchen ein bisschen fester und werfen Bälle in Erinnerung an Rex", schrieb ein Nutzer.

Ein anderer bekundete ebenfalls sein Beileid und dankte Andy dafür, dass er in seinem Gedenken auch an andere Menschen und deren Hunde gedacht habe.

"Oh, wie schön. Viele Hunde werden hier dank Rex eine Menge Spaß haben", schrieb er.