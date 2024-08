Mann und Hund von Kojoten umzingelt: Was dann passiert, wollen Millionen sehen

Alberta (Kanada) - Dieses TikTok-Video lässt vielen Menschen einen Schauer über den Rücken laufen. In dem Clip ist Langhaarcollie Emma in einem Wald im kanadischen Alberta zu sehen, als plötzlich aus der Ferne das Heulen von Kojoten zu hören ist. Was dann passiert, ist in dem viralen Hit zu sehen, der seit vergangener Woche schon mehr als zehn Millionen Klicks gesammelt hat.