Mann weckt Hunde auf: Was die Tiere daraufhin tun, bringt so viele zum Lachen

Wieder und wieder versucht es der arme Kerl. Doch statt nachzugeben, machen die Hunde etwas, das auf TikTok schon so viele User zum Lachen gebracht hat.

Zugegeben: Floyd versucht die "armen" Tiere bereits um 5.20 Uhr in der Früh zu wecken. Die lassen sich das jedoch nicht gefallen.

Das Bett ist nicht leer, weil die Hunde endlich raus sind. Sie haben sich lediglich unter die Decke verkrochen. © TikTok/Screenshot/justinfloyd

Während Floyd es bis 5.55 Uhr auf insgesamt fünf Versuche bringt, haben sich Remi Jean und Nelli Bean mittlerweile komplett unter die Bettdecke verkrochen. Dort verstecken sie sich wie zwei trotzige Kinder - sehr zur Freude des TikTok-Publikums.

Rund 1,2 Millionen User haben das kuriose Video seitdem angesehen, mehr als 125.000 ein Like vergeben. Dazu kommen noch zahlreiche Tränen lachende Emojis in der Kommentarspalte.

"Der Gedanke, das Haus zu verlassen, stößt auf einigen Widerstand. Ich habe gelernt, diese tägliche Routine als charmanten Teil unseres gemeinsamen Morgens anzunehmen", erklärte das geduldige Herrchen diese Woche im Gespräch mit Newsweek.



Zudem zeigte sich der Besitzer äußerst verständnisvoll: "Die Hunde gehen überall mit mir hin (...) Ins Fitnessstudio, zur Arbeit, zu Freunden. Sie haben den gleichen Zeitplan wie ich. Wenn es also an der Zeit ist, aufzustehen, sind sie genauso müde wie ich, wenn nicht sogar noch müder."

Und so sieht Floyd die langwierige Prozedur am Morgen quasi durch eine rosarote Brille. Sein Vorteil: So bleibt er entspannt und stressfrei.