Mann will Hund mit Fentanyl töten: Als es nicht klappt, greift er zu noch übleren Mitteln

Ein Bullterrier-Mischling sollte mit Fentanyl getötet werden. Das Ableben des Tiers wurde schließlich mit Grillzinken beschleunigt. (Symbolbild)

Der Beschuldigte soll den Ermittlern mitgeteilt haben, dass er niemanden finden konnte, der Brutus aufnähme oder ihn einschläfern wolle, obwohl das Tier kerngesund sei, berichtet People.com.

Die Beweislage sei schließlich erdrückend gewesen. Bei Paluzzi wurde eine Zigarettenschachtel mit einem "cremefarbenen pulverförmigen Rückstand" gefunden, bei dem es sich allem Anschein nach um Fentanyl handelt.

Zudem ähnelte ein rotbrauner Fleck am Finger des Tatverdächtigen verdächtig an Blut. Gegen eine "beträchtliche" Kaution wird der 44-Jährige nun in Polizeigewahrsam gehalten. Dem Mann werden mehrere Verbrechen zur Last gelegt, darunter Drogenbesitz und schwere Tierquälerei mit Todesfolge. Ab Donnerstag soll er sich vor Gericht verantworten.

Ob er einen Anwalt engagiert habe, sei momentan nicht geklärt.