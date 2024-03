Marathonläufer trainiert in den Bergen: Als dieses Tier plötzlich halbtot vor ihm kauert, ist er fassungslos

Sergio Florian fand bei einem abendlichen Lauf in den Bergen Hawaiis eine Hündin. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/wellnesspt

Sergio ist ein leidenschaftlicher Läufer und trainiert ständig auf der großen Insel. Was er aber Ende Februar entdeckte, hatte er in seiner Laufbahn noch nie erlebt.

An jenem Abend war der 44-Jährige gerade auf einer Route in den Bergen von Oahu unterwegs, als er in etwa 1000 Metern Höhe auf eine Hündin stieß. Und es stand alles andere als gut um das Tier.

Der Vierbeiner war nicht nur verletzt, sondern auch abgemagert, dehydriert und völlig entkräftet. Sein Körper war von vielen Kratzern übersät.

"Ich war schockiert, sie zu sehen, weil ich noch nie einen Hund so hoch oben gesehen habe", erinnert sich Sergio an den 28. Februar. "Sie befand sich im tückischsten Teil des Weges, eingeklemmt zwischen zwei Klippen, und es war fast Sonnenuntergang."

Sergio, der den Moment auch auf Kamera festgehalten hat, bemerkte schnell, dass das Tier überhaupt keine Kraft hatte, um allein den Abstieg zu meistern.