Junger Border Collie sucht Zuhause bei aktiven Menschen mit viel Hundeerfahrung

Darmstadt - Der etwa ein halbes Jahr alte Rüde Fridolin aus dem Tierheim in Darmstadt ist ein Border Collie wie aus dem Bilderbuch. Allerdings wird der pfiffige Kerl nur an ein neues Zuhause mit Erfahrung im Umgang mit Hunden vermittelt.

Darüber hinaus ist der hübsche Kerl laut der Webseite freundlich, zugänglich und immer sehr interessiert. Allerdings benötige er etwas Zeit, um zu für ihn fremden Menschen Vertrauen aufzubauen. In neuen Situation sei er manchmal generell noch etwas unsicher.

Wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf der Webseite des Tierheims mitteilen, soll Fridolin deshalb nur an Menschen abgegeben werden, die die ganze Energie des jungen Rüden in die richtigen Bahnen lenken können.

Als Hütehunde sind Border Collies sehr aktiv und wollen gerne körperlich und geistig ausgelastet werden.

In Gesellschaft von anderen Hunden sei er noch etwas distanzlos, daran werde aber bereits im Tierheim gearbeitet. Katzen oder Kleintiere sollten nicht mit ihm gemeinsam in einem Haushalt leben. Da zeige er einfach ein zu ausgeprägtes Hüte- und Jagdverhalten. Auch an Familien mit kleinen Kindern wird er nicht vermittelt.

Eine weitere Voraussetzung ist laut Tierheim der Besuch einer Hundeschule und später eine artgerechte sportliche Auslastung des Rüden.

Stubenrein ist Fridolin und kennt es auch in der Box im Auto mitzufahren. Länger alleine bleiben könne er aber noch nicht. Grundkommandos und Leinenführigkeit würden ihm gerade im Tierheim beigebracht, seien aber noch ausbaufähig.

Wer den Rüdem nun kennenlernen möchte, kann ihn gerne im Darmstädter Tierheim besuchen. Dafür sollte zuvor ein Termin per E-Mail oder über die Rufnummer 06151/891470 vereinbart werden. Telefonzeiten sind werktags immer von 9 bis 13 Uhr.