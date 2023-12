Menschen retten Hund aus Wald: Was sie dann über ihn herausfinden, raubt ihnen den Atem

Wie sich herausstellte, wurde Rosie - so ihr Name - seit mehr als sechseinhalb Jahren vermisst. Bis dahin hatte sich das Tier allein im Wald durchgeschlagen.

Momentan muss Rosie im Tierheim ausharren. © Facebook/Screenshot/Lost Dog Recovery UK South

"Es war wirklich erstaunlich. Rosie war sechseinhalb Jahre lang ein Streuner, glauben wir. Ihre Familie verlor sie im März 2017 und verbreitete Flugblätter und Facebook-Aufrufe. Bald waren sie nur noch eine weitere Familie, die ihren Hund verloren hatte, der nicht mehr zurückkam", sagte die Britin.

Nach einem Aufenthalt im Tierheim wurde Rosie damals von ihrer neuen Familie aufgenommen. Doch vermutlich aus Angst lief sie schon einen Tag später davon.

Ihre Familie ist nun zwar überglücklich, dass die Fellnase nach all den Jahren wieder aufgetaucht ist. Doch aufgrund ihrer inzwischen veränderten Lebensumstände können sie das Weibchen nicht mehr bei sich aufnehmen.

"Es wäre schön, wenn sie es in diesem Winter und in ihren letzten Lebensjahren am Kamin warm hätte", so Heather. Doch zunächst muss Rosie im Tierheim ausharren, in der Hoffnung, dass sich noch ein paar Interessenten für sie finden.