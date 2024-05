"Menschlicher Collie" hat neuen verrückten Traum: Vom Hund zum ...?

Nun verriet er der New York Post in einem Interview, dass die Herausforderung, sich wie ein Hund zu bewegen, ihn dazu inspiriert habe, auch andere Tiere zu imitieren.

Filmcrews und Fans aus aller Welt wollen den "menschlichen Collie" kennenlernen. © Montage: Screenshots/Instagram/toco.eve/RTL.Germany

Um das Collie-Kostüm anzufertigen, suchte Toko damals monatelang nach der geeigneten Firma. Als diese gefunden war, dauerte es weitere sechs Monate, bis das pelzige Kleidungsstück fertiggestellt war.

Nachdem er das Kostüm anschließend fast 12 Monate zur Eingewöhnung im Privaten getragen hatte, gab er vor etwa zwei Jahren sein Hunde-Debüt auf seinem YouTube-Kanal "Ich möchte ein Tier sein" - und ging durch die Decke!

Mittlerweile schauen ihm mehr als 65.000 Menschen dabei zu, wie er als Collie verkleidet durch die Straßen spaziert, mit Hundespielzeug spielt oder sich von Fans streicheln lässt.

In der Psychologie nennt man das, was Toko macht, Therianthropie, abgeleitet von dem altgriechischen Wort "therion", was so viel wie "wildes Tier" bedeutet. Betroffene Menschen identifizieren sich mit nichtmenschlichen Spezies - in diesem Fall Hunden.