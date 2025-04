Mischling Mia hofft auf Happy End trotz einiger Spuren aus der Vergangenheit

Mischling Mia (6) aus dem Berliner Tierheim sucht nach einem neuen Zuhause. © Tierheim Berlin

Mia, mit ihren stechend blauen Augen, ist ein außergewöhnlicher Mischling aus den Rassen "Louisiana Catahoula Leopard Dog" und "Staffordshire", wie ihre Tierpfleger mitteilten.

Besonders wichtig ist, dass die Menschen in Mias künftigem Zuhause ihre Körpersprache lesen können und wissen, wie sie in bestimmten Situationen adäquat reagieren.

Wenn sich Mia bedrängt fühlt, wehrt sich die Hündin und wird im äußersten Fall auch aggressiv. Zudem hat die Süße einen ausgeprägten Schutzinstinkt und neigt dazu, ihren Lieblingsmenschen von allem abzuschirmen.

Die vom Schicksal gebeutelte Fellnase möchte in ihrem Tempo ankommen und anfangs keinesfalls mit Liebe überschüttet werden. Ruhe, Feingefühl und Respekt sind hier die Schlüssel, um Mias Vertrauen zu erlangen.

Ist diese erste Hürde genommen, wird die Hübsche zu einer treuen Begleiterin, die die Nähe zu ihrem Lieblingsmenschen sucht und gern mit ihnen schmust. An sich will die Sechsjährige alles richtig machen und läuft vorbildlich an der Leine. Mia ist vermutlich stubenrein, fährt super im Auto mit und läuft hervorragend neben ihren Artgenossen.