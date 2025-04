Mischung aus Labrador und Retriever: Happy End für super aktiven Heino?

Berlin - Hund Heino (2) aus dem Berliner Tierheim hat so viel Power, dass er nicht weiß, wohin damit. Ob der süße Mischling aus Labrador und Retriever den Absprung schaffen wird?

Heino (2) ist ein Mischling aus Labrador und Retriever aus dem Berliner Tierheim. © Tierheim Berlin

Da Heino gefunden wurde, ist über seine Vergangenheit nichts bekannt.

Von seinen Tierpflegern wird der Süße als ein echter Wirbelwind beschrieben, der sehr aufgeweckt, neugierig und total begeistert bei allem dabei ist. Zu bellen ist auch eine große Leidenschaft von ihm.

Der Hund voller Energie und Tatendrang sucht nach Menschen, die bereits Erfahrung mit Hunden haben.

Die Fellnase braucht viel Bewegung und freut sich über sportliche und geistige Auslastung. Für Couchpotatos ist Heino keineswegs geeignet. Vielmehr will er zu deinem neuen Laufpartner, Outdoor-Kumpel und Trainings-Buddy werden.

Einige Grundkommandos hat der Zweijährige bereits drauf und kann bei souveräner Führung auch an anderen Hunden ruhig vorbeigehen. Heino ist insgesamt jedoch noch recht unerzogen und braucht jemanden, der ihm eine klare Führung bieten und beibringen kann, was erlaubt ist und was nicht.