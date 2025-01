Mit acht Monaten schon im Tierheim: Jetzt sucht Bulldogge-Mix Jax eine neue Familie

Frankfurt am Main - Jax ist Neuzugang im Tierheim in Frankfurt am Main . Der hübsche, etwa acht Monate alte Junghund soll jetzt an ein neues Zuhause vermittelt werden.

Menschen begegnet Jax immer sehr freundlich. Auch als Familienhund wäre er geeignet. © Tierschutzverein Frankfurt a.M. und Umgebung von 1841 e.V.

Ob er daran gewohnt sei, im Auto mitzufahren, ist im Tierheim nicht bekannt. Seinen Zwinger halte er aber sauber.

Allerdings könne man Jax noch nicht alleine zu Hause lassen. Dann fange er sofort an, herzzerreißend zu weinen. Allein bleiben müsse bei Bedarf also noch in kleinen Schritten mit ihm eingeübt werden.

Generell sei der Hund sehr freundlich zu allen Menschen, altersbedingt noch sehr verspielt und wolle dementsprechend natürlich viel toben. Ausgiebige Spaziergänge und dabei die Welt kennenzulernen liebe er außerdem. Laut Tierheim würde sich Jax sehr gut als Hund einer aktiven Familie eignen, allerdings sollte der Nachwuchs mindestens zwölf Jahre alt sein.

Da Jax in seinem früheren Zuhause bereits mit Katzen zu tun hatte und gut mit ihnen zurechtkam, könnte er auch in einen Haushalt mit hundeerfahrenen Katzen ziehen. Wie er sich mit einem Artgenossen vertragen würde, könne zudem im Tierheim getestet werden.

Wer den Rüden nun kennenlernen möchte, kann sich gerne mit dem Tierheim in Frankfurt am Main per E-Mail in Verbindung setzen.