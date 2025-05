Mutter will ihr Baby stillen: Was ihr Labrador-Mix dann anbringt, lässt Herzen schmelzen

Iowa City (USA) - Eine frischgebackene Mama aus dem US-amerikanischen Iowa genießt derzeit jeden Moment mit ihrem Neugeborenen. Dabei sorgt ihr tierischer Begleiter Renegade dafür, dass es ihr an nichts fehlt.

Der Clip fand in den sozialen Medien großen Anklang und löste bei Delaines Followern Begeisterung aus. Auch bei Delaine sorgte die Aktion für Überraschung.

Die Aufforderung ist klar: Stillzeit bedeutet bei dem Trio ab jetzt Lesezeit. Während Delaine ihre Tochter also stillt, macht es sich Renegade zwischen ihren Beinen bequem und lauscht der Geschichte, die seine Besitzerin ihm und dem Baby vorliest.

Ihr Labrador-Mix scheint währenddessen genau zu wissen, was seine Besitzerin in der Entspannungszeit braucht, und kommt mit verschiedensten Büchern angetrottet.

Auf TikTok hielt Neu-Mama Delaine einen dieser herzerwärmenden Momente auf Video fest, in dem sie es sich zum Stillen ihrer sechs Monate alten Tochter gemütlich gemacht hat.

Delaine hofft, dass das gemeinsame Lesen zum Ritual wird. © Bildmontage: Screenshot/TikTok/renegadethegooddog

"Sie bringt mir einfach alles, was ich brauche oder möchte", so Delaine. "Wenn ich mich zum Stillen hinsetze, bleibe ich lange an einer Stelle. Ich glaube, das ist einfach ihre Art, bei mir abzuhängen. Das weiß ich zu schätzen, denn Stillen kann manchmal ziemlich einsam sein."

Da Delaines Familie in anderen Bundesstaaten lebt, sei sie froh, dass sie eine solch besondere Verbindung zu Renegade hat, die sich auch schon zwischen ihrer Tochter und dem Vierbeiner entwickelt.

Sie hofft, dass Renegades Liebe zum Bücherbringen und anschließenden Vorlesen zu einem täglichen Ritual der kleinen Familie wird.