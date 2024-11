Nach der Landung bricht Hündin Amalka ihrem Frauchen das Herz!

Paris - Nach ihrer Landung in Paris durchlebte Frauchen Míša einen herzzerreißenden Moment, als ihre Hündin plötzlich über die Landebahn lief und für immer zu verschwinden drohte.

Irgendwo in Flughafennähe musste die übermütige Fellnase doch stecken.

Für die tschechische Touristin Míša war dies der Beginn eines knapp achttägigen Leidensweg ohne ihre treue Begleiterin. Unter dem Hashtag "#findamalka" rief sie in den sozialen Netzwerken umgehen eine Suchaktion ins Leben.

Die letzten Aufnahmen der zweijährigen Amalka schockieren: Inmitten starken Schneefalls sah man das schwarze Fell der jungen Hündin am Nachmittag des 21. November immer mehr dichten Weiß verschwinden.

Doch die Lage schien aussichtslos: Etliche Areale rund um den Flughafen habe das Frauchen unmittelbar nach dem Schockmoment abgesucht, doch das Gebiet sei schlicht zu riesig und ohne Unterstützung, etwa durch Überwachungskameras, einfach nicht zu bewältigen, wie Míša in einem verzweifelten Beitrag auf Instagram schrieb.

Glücklich wiedervereint: Am Donnerstag wurde Amalka in Nähe des Flughafens gefunden. © Screenshot/Instagram/@misull

Am Donnerstag verdeutlichte die Tschechin einmal mehr ihre ganze Trauer mit einem Schwarz-Weiß-Foto, das sie schmusend mit ihrem "Baby-Girl" zeigt. Dazu schrieb sie in ihrem Instagram-Beitrag: "Ich vermisse dich so sehr. Ich hoffe, wir sind bald vereint."

Was die Blondine da noch nicht wusste: Nur wenige Stunden später sollte es tatsächlich so weit sein!

"Wir haben Amalka gefunden", verkündete Míša voller Freude am selben Tag. Ein herzerwärmendes Foto zeigt Amalka, eingewickelt in einer orangen Decke, auf dem Arm ihres erleichterten Frauchens.

Einem Bericht des französischen Magazins "Le Parisien" zufolge wurde die abtrünnige Hunde-Dame nur wenige Kilometer vom Charles de Gaulle Airport entfernt in einem Park aufgespürt.