Nach sieben Jahren der Ungewissheit: Vermisster Hund kehrt nach Hause zurück
Tampa (Florida/USA) – Sie hatte die Hoffnung nie aufgegeben und dann passierte das Unglaubliche. Gabrielle Hartley hält ihren geliebten Hund Luca nach sieben Jahren der Ungewissheit endlich wieder in den Armen.
Hartley hatte Luca 2018 als vermisst gemeldet, nachdem ihr Haus während ihrer Nachtschicht ausgeraubt wurde, wie Tampa Bay 28 berichtet.
"Ich komme um 4 Uhr morgens von der Arbeit nach Hause. Meine Tür ist eingetreten", erinnerte sich die Barkeeperin.
Trotz der langen Zeit hielt Hartley die Hoffnung lebendig: Sie zahlte jahrelang eine Gebühr bei PetKey, um die Mikrochip-Informationen von Luca aktuell zu halten. Letzte Woche dann die unglaubliche Nachricht: Ihr Hund wurde gefunden!
Ein aufmerksamer Polizist aus Tampa entdeckte Luca alleine auf der Straße und brachte ihn zur Untersuchung, wie die Polizei auf Facebook mitteilte.
"So viele Leute haben mir gesagt, ich solle aufgeben, dass ich meinen Hund nie wieder sehen würde", meinte Hartley. Doch jetzt – sieben Jahre später – sind die beiden endlich wieder vereint.
Der Weg zurück war nicht leicht
Luca wurde abgemagert, verletzt und krank aufgefunden. Er hatte eine Blutinfektion, gebrochene Zähne und Krallen, vermutlich vom Versuch, aus einem Käfig zu entkommen. Auch eine Operation stand an.
Dank schneller Hilfe in einer Einrichtung von Harmony Vet Care und einer GoFundMe-Kampagne geht es Luca nun langsam besser.
"In dem Moment, als er auf mein Bett gekrochen ist und meine Hand ableckte, mich dabei ansah, konnte ich spüren, dass er sich wohl und sicher fühlt", erzählte Hartley.
Auch PetKey zeigte sich erfreut über die glückliche Wendung: "Wir sind total begeistert, dass Luca nach all dieser Zeit wieder mit seiner Familie vereint ist", so ein Sprecher des Unternehmens.
