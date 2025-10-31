Nach sieben Jahren der Ungewissheit: Vermisster Hund kehrt nach Hause zurück

Tampa (Florida/USA) – Sie hatte die Hoffnung nie aufgegeben und dann passierte das Unglaubliche. Gabrielle Hartley hält ihren geliebten Hund Luca nach sieben Jahren der Ungewissheit endlich wieder in den Armen.

Dank der Hilfe eines aufmerksamen Polizisten konnte Luca gefunden werden. © Screenshot/Facebook/Tampa Police Department

Hartley hatte Luca 2018 als vermisst gemeldet, nachdem ihr Haus während ihrer Nachtschicht ausgeraubt wurde, wie Tampa Bay 28 berichtet.

"Ich komme um 4 Uhr morgens von der Arbeit nach Hause. Meine Tür ist eingetreten", erinnerte sich die Barkeeperin.

Trotz der langen Zeit hielt Hartley die Hoffnung lebendig: Sie zahlte jahrelang eine Gebühr bei PetKey, um die Mikrochip-Informationen von Luca aktuell zu halten. Letzte Woche dann die unglaubliche Nachricht: Ihr Hund wurde gefunden!

Ein aufmerksamer Polizist aus Tampa entdeckte Luca alleine auf der Straße und brachte ihn zur Untersuchung, wie die Polizei auf Facebook mitteilte.

"So viele Leute haben mir gesagt, ich solle aufgeben, dass ich meinen Hund nie wieder sehen würde", meinte Hartley. Doch jetzt – sieben Jahre später – sind die beiden endlich wieder vereint.