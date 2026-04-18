Nach Streit mit seinem Herrchen: Hund beißt Fahrradfahrer

Kelheim - Ein Hund hat einen Fahrradfahrer in Kelheim im niederbayerischen Landkreis Kelheim in den Oberschenkel gebissen.

Der Hund biss den Radfahrer in den Oberschenkel. (Symbolbild) © dimakp/123RF

Zuvor habe sich der Halter des Hundes bei dem Radfahrer beschwert, dass dieser auf dem Waldweg in der Nähe des Kelheimer Waldfriedhofs mit dem Rad unterwegs sei, teilte die Polizei mit.

Die beiden Männer sollen am Donnerstag gegen 16.50 Uhr kurz diskutiert haben, bis der Hund zubiss. Der Fahrradfahrer sei durch den Biss leicht verletzt worden, hieß es.

Danach hätten er und das Herrchen mit seinem Hund ihren Weg in unterschiedliche Richtungen fortgesetzt.

Gegen den Hundehalter leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein und sucht nach ihm. Die Hunderasse war den Beamten nicht bekannt.