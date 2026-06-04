Fehler im Halbschlaf: Warum sich diese Hundemama schreckliche Vorwürfe macht
Brisbane (Australien) - Weil diese Hundemama völlig übermüdet war, beging sie im Halbschlaf einen fatalen Fehler. Drei Stunden lang musste ihre geliebte Hündin Wednesday in der Dunkelheit bangen und weinen. Ein Blick auf die Überwachungskamera zerriss der Besitzerin danach das Herz.
Tabitha hatte gerade eine harte Schicht von sieben Arbeitstagen am Stück hinter sich und lag im tiefsten Erschöpfungsschlaf. Genau um 3 Uhr morgens wurde sie plötzlich wach, weil die Hündin dringend mal nach draußen musste.
Völlig benebelt vor Schlafmangel taumelte die Hundemama zur Tür, öffnete sie einen Spalt breit und ließ Pitbull-Mix Wednesday in den Garten flitzen.
Danach verlor sie komplett den Faden – vor lauter Müdigkeit ging sie schnurstracks zurück ins Bett und schlief sofort wieder ein.
Die arme Hündin blieb eiskalt ausgesperrt zurück. Erst drei Stunden später, gegen 6 Uhr morgens, wachte Tabithas Ehemann auf. Er hörte ein herzergreifendes, leises Winseln von draußen und öffnete sofort die Tür.
Leckerlis sorgten wieder für Versöhnung
Als die Australierin später die Aufnahmen der hauseigenen Überwachungskamera sichtete, brachen bei ihr alle Dämme. Die Videos zeigten das ganze, traurige Drama: Wednesday saß völlig verloren auf einem Stuhl neben dem Haus, jaulte bitterlich und sprang schließlich voller Verzweiflung immer wieder gegen die Tür, um auf sich aufmerksam zu machen.
"Ich fühlte mich wie die schlimmste Hundemama aller Zeiten", gesteht Tabitha. Das schlechte Gewissen fraß sie regelrecht auf, zumal sie ihre Hündin noch nie zuvor so jämmerlich hatte heulen hören. Doch der treue Vierbeiner bewies ein riesiges Herz und verzieh den nächtlichen Fauxpas blitzschnell.
Nach einer gigantischen Entschuldigungs-Offensive mit so vielen teuren Leckerlis, dass Wednesday am Ende gar keine Nahrung mehr sehen wollte, ist die Welt wieder im Lot.
Titelfoto: Bildmontage: Tiktok tabnottabby