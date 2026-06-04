Fehler im Halbschlaf: Warum sich diese Hundemama schreckliche Vorwürfe macht

Brisbane (Australien) - Weil diese Hundemama völlig übermüdet war, beging sie im Halbschlaf einen fatalen Fehler. Drei Stunden lang musste ihre geliebte Hündin Wednesday in der Dunkelheit bangen und weinen. Ein Blick auf die Überwachungskamera zerriss der Besitzerin danach das Herz.

Der Hund war völlig aufgeschmissen, jaulte auf dem Stuhl und sprang gegen die Tür. © Bildmontage: Tiktok tabnottabby

Tabitha hatte gerade eine harte Schicht von sieben Arbeitstagen am Stück hinter sich und lag im tiefsten Erschöpfungsschlaf. Genau um 3 Uhr morgens wurde sie plötzlich wach, weil die Hündin dringend mal nach draußen musste.

Völlig benebelt vor Schlafmangel taumelte die Hundemama zur Tür, öffnete sie einen Spalt breit und ließ Pitbull-Mix Wednesday in den Garten flitzen.

Danach verlor sie komplett den Faden – vor lauter Müdigkeit ging sie schnurstracks zurück ins Bett und schlief sofort wieder ein.

Die arme Hündin blieb eiskalt ausgesperrt zurück. Erst drei Stunden später, gegen 6 Uhr morgens, wachte Tabithas Ehemann auf. Er hörte ein herzergreifendes, leises Winseln von draußen und öffnete sofort die Tür.