Frau will Hund nahe Straße retten: Als sie näher kommt, muss sie sich die Augen reiben

Irvine (Kalifornien, USA) - Sie hat in ihrem Leben als Tierschützerin schon vieles gesehen. Doch bei diesem Anblick musste sich Suzette Hall aus dem kalifornischen Irvine kürzlich doch ein wenig die Augen reiben.

Diese Hündin hatte sich ganz schön abgeschottet. © Facebook/Screenshot/Suzette Hall

Am Mittwoch berichtete die US-Amerikanerin auf Facebook von ihrer neuesten Hunde-Mission. Sie habe eine kleine Hündin retten wollen, die direkt vor dem Parkplatz einer Kirche Schutz gesucht habe.

"Unmittelbar vor ihr verlief eine sehr belebte Straße, auf der ununterbrochen Autos vorbeirasten. Sie harrte dort schon seit Tagen aus zu verängstigt, um sich von irgendjemandem helfen zu lassen", so Hall.

Die Menschen hätten durchaus Notiz von ihr genommen, Futter und Wasser hingestellt. Zudem hätte es im Netz mehrere Aufrufe gegeben, in denen Fotos der Hündin weiterverbreitet worden seien, berichtete die Tierschützerin. Es habe sich aber niemand gemeldet.

Vor Ort musste sich Hall schließlich die Augen reiben: "Als ich dort ankam, konnte ich kaum fassen, wie gut sie sich versteckt hatte. Sie saß so tief in den Büschen vergraben, dass man gar nicht bemerkt hätte, dass sie überhaupt dort war."