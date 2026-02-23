Nach verkorkstem Start ins Leben soll jetzt alles gut werden: Dieser hübsche Welpe sucht neue Besitzer
Köln - Track hatte sich seinen Start ins Leben wohl anders vorgestellt, denn statt in einem liebevollen Zuhause groß werden zu können, wurde der Hund aus dem illegalen Welpenhandel sichergestellt und kam daraufhin ins Tierheim Köln-Dellbrück. Jetzt ist der niedliche Vierbeiner mehr als bereit für einen Neuanfang.
Auf ihrer Website hatten die Kölner Tierretter ihren vier Monate alten Schützling jüngst ausführlich vorgestellt und dabei auch vom traurigen Start ins Leben für den hübschen Mischling berichtet.
Demnach war Track zusammen mit zwei weiteren Hunden sichergestellt worden, wobei es den jungen Vierbeinern derart schlecht ging, dass sie mehrere Tage in einer Tierklinik verbringen mussten, bevor sie schließlich dem Tierheim übereignet wurden.
Dort kam das flauschige Trio dann zunächst in strikte Quarantäne, ehe die Fellnasen Ende Januar endlich aus der Isolation "entlassen" werden konnten - und nun mehr als bereit sind, die Welt mit all ihren Facetten zu entdecken.
Aufgrund seines verkorksten Starts ins Leben hat der Junghund noch rein gar nichts kennengelernt, kann weder an der Leine laufen, noch versteht er, dass er sein "Geschäft" draußen und nicht drinnen verrichten soll.
Welpe sucht neues Zuhause: Tierheim appelliert an Interessenten - "Track ist kein hübsches Accessoire"
Track ist nach Angaben seiner Pfleger zudem sehr aufdringlich und hat jede Menge überschüssige Energie, weshalb es sehr wichtig sei, dass er bald zu erfahrenen Hundefreunden kommt und bei seinen neuen Besitzern das normale Leben kennenlernt.
Für eine Familie mit kleinen Kindern sei er nicht geeignet, "da er zumindest momentan noch sehr grob ist und wirklich noch gar keine Grenzen kennt", wie die Mitarbeiter potenzielle Interessenten vorab informierten. Stattdessen wünschen sich Tracks Pfleger ein Zuhause bei sportlichen Menschen, die bereit sind, sich die nächsten 15 bis 20 Jahre um den Vierbeiner zu kümmern.
"Sicherlich werden sich viele in seine schönen Augen 'schockverlieben', aber bedenken Sie bitte, dass Track kein hübsches Accessoire ist, sondern ein lebhafter Hund mit großen Ansprüchen", betonten die Tierretter darüber hinaus.
Wer den niedlichen Hundewelpen kennenlernen möchte, kann per E-Mail an [email protected] Kontakt mit den Mitarbeitern aufnehmen. Alle ausführlichen Infos über Track gibt's zudem auf der Website des Tierheims.
Titelfoto: Bildmontage: Tierheim Köln-Dellbrück/Website