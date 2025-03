Golden Retriever bekommt sein Futter eine Stunde zu früh: So kurios reagiert er darauf

Golden Retriever Benny reagiert wenig beeindruckt. © TikTok/Screenshot/fernandaamiller_

Was uns in Deutschland noch blüht, passierte in den USA bereits Anfang März: Es wurde an der Uhr gedreht, von der Winter- auf die Sommerzeit gestellt. Das heißt: Die Uhrzeit wurde um eine ganze Stunde zurückgestellt.

Ein Umstand, den der Vierbeiner Benny einfach nicht akzeptieren konnte. Damit wurde sein Frühstück nämlich viel zu früh serviert - und das fand der Hund so gar nicht lustig.

In einem Video, das sein Frauchen, Fernanda Miller, auf ihrem TikTok-Account teilte, ist zu sehen, wie sie ihrem Liebling einen Futternapf bereitstellt. Benny reagiert daraufhin unbeeindruckt.

Anstatt sich jedoch, wie üblicherweise, auf das Essen zu stürzen, sieht die Fellnase seine Besitzerin einfach nur fragend an.

Selbst als diese ihm das Futter direkt unter die Nase hält, scheint der Hund nur die Stirn zu runzeln. Verwirrt tritt er ein paar Schritte zurück, weicht dem Napf aus. Auch Fernandas Aufforderung, dass es "Essenszeit" sei, versteht der Golden Retriever nicht.