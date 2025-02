Nächste Klatsche für Hundebesitzer in Hessen: Hier wird der Vierbeiner deutlich teurer

Hessens Städte haben in den zurückliegenden Jahren teils deutlich mehr Hundesteuer eingenommen. (Symbolfoto) © Arne Dedert/dpa

Spitzenreiter mit einem Plus von 28 Euro ist Steinbach im Taunus, wo nun für den ersten Hund 72 Euro pro Jahr fällig werden, wie aus einer Auswertung des hessischen Steuerzahlerbundes in Wiesbaden hervorgeht. Tiere bestimmter Rassen, die als gefährlich eingestuft werden, kosten in Steinbach 800 Euro jährlich.

Insgesamt gelten bei 390 der hessischen Städte und Gemeinden spezielle und deutlich höhere Tarife für sogenannte Listenhunde. Für solche Vierbeiner wurden 2024 in einigen Kommunen bis zu 1000 Euro Steuern pro Jahr gefordert, in Nidderau im Main-Kinzig-Kreis sogar 1200 Euro.

Der Bund der Steuerzahler (BdSt) Hessen fordert seit Längerem eine Abschaffung der Hundesteuer. Diese sei willkürlich, zudem stünden Aufwand und Ertrag in keinem Verhältnis, argumentiert der Verband.

"Ursprünglich wurde die Hundesteuer mal als Luxussteuer eingeführt. Ein Hund ist aber längst kein Luxus mehr, sondern ein Familienmitglied und wichtiger sozialer Halt. Die Besitzer dafür zur Kasse zu bitten, ist fragwürdig und muss ein Ende haben", erklärt der BdSt-Kommunalexperte Jochen Kilp.