Nanu, was bist Du? Kurioser Mischling sucht besondere Menschen

München - Der kastrierter Chihuahua-Terrier-Mix-Rüde Mikey kam ins Münchner Tierheim , weil seine Vorbesitzer keine Zeit mehr für ihn hatten. Findet er nun ein Happy End bei Menschen, die ihn schätzen?

Mischling Mikey hofft auf einfühlsame Menschen, die ihm Zeit geben, um Vertrauen zu fassen. © Tierheim München

Langer Körper, kurze Beine und spitze Ohren: Mikey fällt einem beim Gang durch das Münchner Tierheim schnell ins Auge. Er wurde im Februar 2020 geboren und wiegt 5,9 Kilogramm bei einer Schulterhöhe von 20 Zentimetern.

Das schüchterne Kerlchen hofft auf ein entspanntes und verständnisvolles Zuhause. "Für ihn wünschen wir uns Menschen mit Hundeerfahrung, die ihn souverän und konsequent führen können", erklären seine Pfleger im Tierheim. Denn auch wenn sein niedliches Äußeres sicher viele anspricht, sucht Mikey ganz besondere Menschen.

In seinem bisherigen Leben hatte er leider kaum Kontakt zu Reizen. Das hat dazu geführt, dass er alles Unbekannte durch Bellen auf Abstand hält. Dazu gehören auch fremde Hunde und Menschen.

Kommen ihm die zu nahe und suchen direkten Kontakt, reagiert er panisch. Er steigert sich in seine Angst so hinein, dass er im Ernstfall wohl auch beißen würde, vermuten seine Pfleger.

Kinder sollten in seinem neuen Zuhause deshalb nicht leben.