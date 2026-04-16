Nanu, was bist Du? Kurioser Mischling sucht besondere Menschen
München - Der kastrierter Chihuahua-Terrier-Mix-Rüde Mikey kam ins Münchner Tierheim, weil seine Vorbesitzer keine Zeit mehr für ihn hatten. Findet er nun ein Happy End bei Menschen, die ihn schätzen?
Langer Körper, kurze Beine und spitze Ohren: Mikey fällt einem beim Gang durch das Münchner Tierheim schnell ins Auge. Er wurde im Februar 2020 geboren und wiegt 5,9 Kilogramm bei einer Schulterhöhe von 20 Zentimetern.
Das schüchterne Kerlchen hofft auf ein entspanntes und verständnisvolles Zuhause. "Für ihn wünschen wir uns Menschen mit Hundeerfahrung, die ihn souverän und konsequent führen können", erklären seine Pfleger im Tierheim. Denn auch wenn sein niedliches Äußeres sicher viele anspricht, sucht Mikey ganz besondere Menschen.
In seinem bisherigen Leben hatte er leider kaum Kontakt zu Reizen. Das hat dazu geführt, dass er alles Unbekannte durch Bellen auf Abstand hält. Dazu gehören auch fremde Hunde und Menschen.
Kommen ihm die zu nahe und suchen direkten Kontakt, reagiert er panisch. Er steigert sich in seine Angst so hinein, dass er im Ernstfall wohl auch beißen würde, vermuten seine Pfleger.
Kinder sollten in seinem neuen Zuhause deshalb nicht leben.
Kleiner Hund, große Hoffnung: Findet Mikey sein Happy End im Tierheim?
Um Vertrauen aufzubauen, braucht er viel Zeit. Seine Menschen dürfen ihn in der Eingewöhnung nicht bedrängen. "Mit Geduld, klarer Führung und einem guten Gespür für seine Signale kann Mikey mehr Sicherheit erlernen", sind sich seine Pfleger einig. Wer gibt ihm diese Chance?
Bist Du Mikeys großes Los? Dann melde Dich unter der Telefonnummer 089/921000200 im Hundehaus 2. Beim Frühlingsfest im Münchner Tierheim kannst Du auch einen Blick hinter die Kulissen der Tierschutzarbeit werfen.
Der Verein lädt Besucher am Samstag, dem 25. April, von 11 bis 16 Uhr in die Brukenthalstraße 6 nach München-Riem ein. Dort erwartet Dich ein abwechslungsreiches Programm mit Live-Musik, Infoständen, Flohmarkt und Tombola. Auf der Bühne werden auch einige Hunde persönlich vorgestellt.
Weitere Informationen und das ganze Programm findest Du auf der Tierheim-Homepage unter www.tierschutzverein-muenchen.de.
Titelfoto: Tierheim München (2)