Neun Welpen in klirrender Kälte ausgesetzt: Das Schicksal dieser Fellnasen geht ans Herz!

Die Welpen lernten das örtliche Polizeirevier von innen kennen bevor es für sie weiter ins Tierheim ging. © Clark Township Police Department

So auch in Clark, im US-Bundesstaat New Jersey. Dort haben Unbekannte neun Hundewelpen in klirrender Kälte ausgesetzt.

Wie abc7 berichtete, sei einem Spaziergänger ein Eimer ins Auge gefallen, dessen Inhalt sich zu bewegen schien. Der Blick ins Innere offenbarte dem Mann schließlich die frierenden Fellnasen. Danach informierte er die Polizei.

Beamte der Clark Township Police sammelten die Hunde bei Minusgraden ein, brachten sie zuerst auf die Wache und kontaktierten im Anschluss ein Tierheim.

Laut dessen Mitarbeiterin Danielle Mania seien die kleinen Vierbeiner in einem ziemlich schlechten Zustand gewesen. Kälte, Hunger, Durst und Flohbefall zehrten die Fellnasen aus. Einen von ihnen so sehr, dass er die Strapazen nicht überlebte.