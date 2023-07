Niedliche Dackel auf Motorroller spalten das Netz

Rom (Italien) - Kleine Dackel, die Moped fahren? Das klingt zunächst wie das Niedlichste, was man sich vorstellen kann! Doch in der Realität spalteten sie die Geister.

"Hunde in Rom sind darauf trainiert, auf Motorrollern zu fahren, und es ist die süßeste Sache der Welt!" schrieb die Influencerin Sophie Minchilli zu ihrem Video der Scooter-Hunde dazu.

Lächelnd guckt der Mann dann noch kurz in die Kamera, bevor er den Roller startet und davonfährt.

Bei einem Unfall, der wegen eines ungesicherten Tieres verursacht wird, drohen erhöhte Bußgelder und Punkte in Flensburg. (Symbolbild) © elenaphotos21/123rf

Inzwischen wurde der kurze Clip schon eine Million Mal angesehen. Einige stimmen der Frau mit US-amerikanischen und italienischen Wurzeln zu, dass diese Mitfahrer einfach hinreißend seien.

"Das ist wirklich süß. So gut erzogen! Mein kleiner Doxie [Dackel] wäre ständig abgesprungen", kommentierte jemand.

Andere berichteten von ihren eigenen Erfolgen mit Hunden auf Motorrollern. "Als ich mit 15 Jahren meinen Roller bekam, sprang der Pudel meines Freundes auf die Fußablage und ließ mich mit ihm um den Block fahren, verdammt, ich liebe diesen Hund", schrieb jemand anderes.

Aber viele empfanden diese Spritztour mit Tieren auf der Fußablage als gefährlich: "Omg ich könnte nie... eine harte Bremsung oder Kurve und sie fliegen", meinte ein Nutzer schockiert.

In Deutschland kann man seinen Hund zwar mit auf einen Motorroller nehmen, aber nur, wenn dieser ausreichend gesichert ist. Für Vierbeiner auf der Fußablage droht ein Bußgeld, wenn dadurch ein Unfall passiert, erhöht sich die Strafzahlung und es gibt Punkte in Flensburg, laut dem Tasso e.V.. Im Zweifelsfall empfiehlt es sich also eher, den Hund stattdessen im Rucksack mitzunehmen.