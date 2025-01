Niemand vermisst armen Schäferhund-Rüden: Was wird jetzt aus Lupo?

Frankfurt am Main - Wurde er einfach ausgesetzt? Im Frankfurter Tierheim wartet derzeit Schäferhund-Mischling Lupo auf ein liebevolles Zuhause. Der etwa 2018 geborene Rüde ist ein menschenbezogener und freundlicher Hund , dessen Vergangenheit allerdings viele Fragen aufwirft.

Denn: Lupi wurde herrenlos und in der Gegend herumirrend aufgegriffen. Warum bis heute niemand den niedlichen Vierbeiner vermisst hat, bleibt ein Rätsel.

Tierschutzverein Frankfurt am Main und Umgebung von 1841 e.V.

Kinder in der Familie sollten indes mindestens zehn Jahre alt sein. Ob Lupo mit seinen Artgenossen oder Katzen verträglich ist, kann im Tierheim gerne getestet werden.

Ein Zuhause in ländlicher Umgebung oder am Stadtrand wäre ideal für Lupo.

Doch Schäferhunde gelten als äußerst lernfreudig - mit der richtigen Anleitung wird Lupo das Versäumte also sicher schnell nachholen.

Lupos Vorgeschichte deutet darauf hin, dass sich bisher kaum jemand intensiv mit ihm beschäftigt hat. Er kennt nur die Grundkommandos "Sitz" und "Platz" und ist zudem nicht gewöhnt, an der Leine zu laufen.

Was er in der Vergangenheit erlebt hat, ist unklar, aber Geduld und Einfühlungsvermögen können ihm dabei helfen, wieder volles Vertrauen aufzubauen.

Lupo wartet sehnsüchtig darauf, ein Zuhause zu finden, in dem er endlich Fürsorge, Sicherheit und ein hundegerechtes Leben genießen darf. Wer gibt diesem liebenswerten Rüden die Chance, seine Vergangenheit hinter sich zu lassen?

Etwaige Interessenten werden gebeten, Kontakt aufzunehmen. Möglich ist dies per direkter E-Mail an die Vermittlung des Tierschutzvereins Frankfurt am Main.